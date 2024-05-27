《汽車新勢力》比亞迪總經理集體入駐抖音，邀請網民互動

《經濟通通訊社２７日專訊》車企大佬似乎開打「直播戰」，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）今日在微博宣布，「比亞迪總經理集體入駐抖音啦，歡迎大家前去互動」

，並發起「比亞迪天團入駐抖音」的話題。從該條微博同時發布的海報可見，入駐抖音的大佬包

括比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛，以及仰望、騰勢、方程豹、王朝網、海洋網的銷售事業部

總經理。有網民留言稱，「我的天，這是捲起來了」。

今年３月以來，各車企大佬密集現身直播平台推銷自家品牌，蔚來（０９８６６）ＣＥＯ李

斌、哪吒汽車ＣＥＯ張勇、吉利汽車（００１７５）董事長李書福、長城汽車（０２３３３）

（滬：６０１６３３）董事長魏建軍、小米（０１８１０）ＣＥＯ雷軍、奇瑞董事長尹同躍、極

越ＣＥＯ夏一平等，都曾開啟個人直播或者與嘉賓聯合直播。其中最善用直播營銷的雷軍，在小

米ＳＵ７上市２０天後的４月１８日開啟了２小時直播，當日其抖音帳號漲粉近百萬，點讚

１﹒５億，儼然已成為「超級大主播」，同時小米ＳＵ７討論熱度一直居高不下。

奇瑞董事長尹同躍曾在直播間坦言，「這次也是利用新的互聯網思維，向余承東學習、向雷

軍學習，怎麼樣親自去講解、去介紹（車型）」，還調侃稱「逼著我６０歲老漢參加直播」。哪

吒汽車ＣＥＯ張勇也在直播間表示：「營銷向雷軍學習，不丟人！」（ｓｌ）





