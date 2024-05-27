【內房困局】萬科深圳灣地皮由深圳地鐵等以２２﹒３５億底價競得

《經濟通通訊社２７日專訊》繼近期獲得合共約３００億元（人民幣．下同）融資後，萬科

（０２２０２）（深：０００００２）通過出售非主業資產再回流逾２２億元資金。深圳公共資

源交易中心公告顯示，萬科掛牌的深圳灣超級總部基地Ｔ２０８－００５３宗地使用權，由深圳

地鐵和深圳百碩迎海公司以掛牌價２２﹒３５億元聯合競得。該地塊土地使用年期３０年，現剩

餘２３年７個月，主要用途為商業辦公及酒店，且要求自持７０％。

萬科方面表示，此次交易是公司堅決落地瘦身健體一攬子方案的舉措之一。通過交易完成，

有助於減少非主業資產對資金的佔用，聚焦資源做好、做強三大主業。萬科又表示，深鐵參與競

得項目土地使用權，體現了大股東以市場化、法治化的方式真金白銀支持萬科。萬科堅定看好深

圳，將為深圳產業發展和城市建設繼續貢獻力量。

業內人士分析，深圳灣超級總部基地商辦地塊自持比例高，後續建設還需投入大量資金，建

成後也需長期運營培育才能見到成效，對於需要把資源聚焦用於三大主業發展的萬科，折價轉讓

、及時變現回籠資金顯然是情理之中的選擇。（ｓｌ）

