《國企紅籌》四川成渝（０１０７）發債籌２０億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》四川成渝高速公路（００１０７）（滬：６０１１０７）公布
，關於向專業投資者公開發行債券，最終發行額２０億元人民幣，票面利率２﹒３％。
該集團指，債券錄超額認購３﹒３２倍，而債券期限為３加２年，第３年末附發行人贖回選
擇權、票面利率調整選擇權，以及投資者回售選擇權。（ｗｈ）
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27/05/2024 08:05
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