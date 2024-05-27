《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大

成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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工業富聯 （６０１１３８） ８１１﹒３１ ４６０﹒４１ ３５０﹒９０

貴州茅台 （６００５１９） ２１１﹒９７ ７５８﹒４２ －５４６﹒４５

長江電力 （６００９００） ４９７﹒３５ ３４３﹒００ １５４﹒３５

中國平安 （６０１３１８） ３５７﹒３８ ３１２﹒６８ ４４﹒７０

招商銀行 （６０００３６） １９２﹒７９ ４２５﹒３４ －２３２﹒５５

紫金礦業 （６０１８９９） ２５１﹒２８ ３３５﹒１０ －８３﹒８２

伊利股份 （６００８８７） ２１３﹒３９ ３４１﹒２７ －１２７﹒８８

萬華化學 （６００３０９） １３９﹒８８ ３６９﹒６３ －２２９﹒７５

隆基綠能 （６０１０１２） １４０﹒８３ ３５１﹒２８ －２１０﹒４５

農業銀行 （６０１２８８） １２２﹒０４ ３３２﹒６０ －２１０﹒５６

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣

（百萬人民幣） （百萬人民幣）出－

（百萬人民幣

）

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立訊精密 （００２４７５） ７００﹒４６ ２５８﹒３１ ４４２﹒１５

寧德時代 （３００７５０） ３９４﹒８９ ５０４﹒４４ －１０９﹒５５

新易盛 （３００５０２） ４２３﹒５９ ３２５﹒３０ ９８﹒２９

五糧液 （０００８５８） １９０﹒６９ ５５７﹒１０ －３６６﹒４１

中際旭創 （３００３０８） ３９２﹒７３ ３３０﹒１９ ６２﹒５４

比亞迪 （００２５９４） １６７﹒７４ ５２７﹒６３ －３５９﹒８９

天孚通信 （３００３９４） ２７１﹒７７ ２６０﹒１６ １１﹒６１

美的集團 （０００３３３） ２６１﹒９８ ２６３﹒７３ －１﹒７５

濰柴動力 （０００３３８） ９１﹒７１ ３７６﹒２５ －２８４﹒５４

牧原股份 （００２７１４） １６８﹒４４ ２８５﹒７２ －１１７﹒２８

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（以上數字取小數點後兩個位）

