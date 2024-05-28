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28/05/2024 08:57

《駐京專電》國際清算銀行總經理就支付創新等與人行及外匯局交流

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》應該行邀請，國際清算銀行總經理卡斯滕
斯在中國人民銀行就「央行如何應對新變化」發表主題演講，中國人民銀行副行長宣昌能主持活
動。卡斯滕斯就全球經濟形勢、金融和支付創新以及央行面臨的機遇和挑戰等話題與中國人民銀
行、國家外匯管理局工作人員進行了交流。

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