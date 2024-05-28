《駐京專電》國際清算銀行總經理就支付創新等與人行及外匯局交流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》應該行邀請，國際清算銀行總經理卡斯滕
斯在中國人民銀行就「央行如何應對新變化」發表主題演講，中國人民銀行副行長宣昌能主持活
動。卡斯滕斯就全球經濟形勢、金融和支付創新以及央行面臨的機遇和挑戰等話題與中國人民銀
行、國家外匯管理局工作人員進行了交流。
【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動
28/05/2024 08:57
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》應該行邀請，國際清算銀行總經理卡斯滕
斯在中國人民銀行就「央行如何應對新變化」發表主題演講，中國人民銀行副行長宣昌能主持活
動。卡斯滕斯就全球經濟形勢、金融和支付創新以及央行面臨的機遇和挑戰等話題與中國人民銀
行、國家外匯管理局工作人員進行了交流。
【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動
上一篇新聞︰28/05/2024 08:57 《駐京專電》金監總局：建立金融監管支持長三角一體化工作機制
下一篇新聞︰28/05/2024 08:38 國有六大銀行逾千億出資集成電路產業投資基金三期，持股３３％
28/05/2024 08:34 【提振內房】上海降首付、取消離婚買房限制，購房社保「五改三」
28/05/2024 08:00 《神州頭條》財經報章頭版摘要：上海出台優化調整房地產市場政策
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰