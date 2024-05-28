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AH股新聞

28/05/2024 14:41

《駐京專電》金監總局：推動將所有金融活動納監管，滿足房企融資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家金融監管總局召開黨委會議，研究部
署《防範化解金融風險問責規定（試行）》貫徹落實舉措。會議指出，要推動依法將所有金融活
動全部納入監管，建立健全監管責任歸屬認領和兜底監管機制。要全面落實強監管嚴監管要求，
真正做到「長牙帶刺」、有稜有角。要著力加強金融法治建設，加快補齊監管制度短板。全面提
升監管執法效能，嚴肅查處影響金融穩定、破壞市場秩序、造成重大風險的違法違規問題。
　
＊促進金融與房地產良性循環，配合防範化解地方債務風險＊
　
　　要促進金融與房地產良性循環，進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產項目
合理融資需求，大力支持保障性住房等「三大工程」建設。要配合防範化解地方債務風險，指導
金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。　
　　會議強調，防範化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務
。要深入貫徹落實中央金融工作會議部署，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。要全力推進
中小金融機構改革化險，因地制宜、分類施策，有計劃、分步驟開展工作。

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