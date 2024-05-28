【提振內房】上海新政落地１２小時：售樓處不打烊、二手業主加價

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海出台優化調整房地產市場政策，提出

要降低非滬籍購房要求、降首付、降房貸利率等９條政策。新政落地當晚，市場已現積極反饋。

據上海本地媒體《澎湃新聞》報道，新政當晚，有新房售樓處宣布不打烊，當晚就出現成交

；有的樓盤則宣布將於５月２８日起逐步收回折扣；中介延後休息日搶佔成交，不少猶豫買家選

擇加速入市。

有房產中介表示，新政後，有些房東開始跳價了。之前報價９９９萬元人民幣的一套三房，

現在調成１０５０萬元人民幣。

同時，政策發布後成功約談的客戶也明顯增多。一些原本就有購房需求的客戶在看到新政落

地後，會進一步加速購房決策。也有一些之前沒看過房的客戶，約見的成功率會提高。

然而，也有中介表示，雖然客戶反饋相對積極，但對入市仍理智。房貸利率下降、公積金貸

款額度增加，這些都可以降低購房者的購房成本，客戶反饋是積極的；但是從加速成交的角度，

至少目前看反應是不劇烈的，儘管客戶都說今年要買房但還是相對理智且冷靜的。

在業內看來，此次上海一攬子房地產政策，將發揮積極作用和效應。業內預判，一系列新舉

措會進一步強化樓市企穩的心理預期，對剛需和改善性買家都釋放出友好信號，預計６月樓市成

交量有望企穩回升。

