《駐滬專電》華特迪士尼中國董事總經理章溟履新

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》迪士尼中國市場高層又有新變動。華特迪

士尼（中國）今日宣布任命章溟為新任中國董事總經理，向華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可匯

報。

在新的工作崗位上，章溟將推動公司在中國大陸市場包括電影、內容銷售及娛樂業務的進一

步發展和增長。

章溟於２０１７年加入迪士尼，時任公司大中華區戰略和企業發展負責人一職。過去的７年

中，她的職責範圍擴大至整個亞太區的多個部門，涵蓋了戰略和企業發展、財務和直接面對消費

者業務。在此之前，章溟曾擔任麥肯錫公司大中華區的全球董事合夥人，常駐上海。章溟出生於

南京，畢業於美國塞頓希爾大學，並擁有芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。



＊上海迪士尼四級票價結構調整為六級票價＊



此外，上周五（２４日），上海迪士尼樂園宣布調整票價，將目前四級票價結構調整為六級

票價。自１１月２４日起施行。

在新的六級票價結構中，基礎票價和最高票價均保持不變，仍分別為４７５元（人民幣．下

同）和７９９元。中間票價在現有的５９９元和７１９元兩級之外，將新增兩級，分別為５３９

元和６５９元。從１１月２４日起，新生效的六級票價將依次為４７５元、５３９元、５９９元

、６５９元、７１９元和７９９元。此外，年卡及特別群體優惠並不受影響。

