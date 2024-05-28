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28/05/2024 18:53

《國企紅籌》中國鐵建：６月２７日贖回１０億美元有擔保永續證券

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，由鐵建
誠安有限公司發行並由公司擔保的１０億美元３﹒９７％的有擔保永續證券。發行人已根據
２０１９年證券之條款及條件向２０１９年證券之受託人及持有人發出通知，發行人將於今年６
月２７日贖回所有已發行２０１９年證券，本金總額為１０億美元，加上截至該贖回日期的累計
的任何分派。於贖回日期完成贖回後，所有已贖回的２０１９年證券將即時註銷。（ｋｋ）

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