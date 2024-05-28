《神州頭條》財經報章頭版摘要：上海出台優化調整房地產市場政策

《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局５月２７日召開會議，審議《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》、

《防範化解金融風險問責規定（試行）》。國家主席習近平主持會議。



４月利潤由降轉增，工業企業效益持續恢復

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國家統計局２７日發布的數據顯示，１－４月，全國規模以上工業企業實現利潤總額２﹒０９萬

億元（人民幣．下同），同比增長４﹒３％；４月，規上工業企業利潤由３月同比下降３﹒５％

轉為增長４％。



註冊資本３４４０億元，國家大基金三期成立

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國家企業信用信息公示系統顯示，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司於５月２４日成

立，註冊資本３４４０億元。５月２７日晚間，工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、交

通銀行、郵儲銀行相繼發布公告，擬向大基金三期出資。國有六大行合計擬出資金額為１１４０

億元，持股比例為３３﹒１４％。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局５月２７日召開會議，審議《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》、

《防範化解金融風險問責規定（試行）》。國家主席習近平主持會議。



４月工業企業營收利潤同比增速雙雙由負轉正

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國家統計局２７日發布的數據顯示，工業企業經營水平繼續好轉。４月工業企業利潤、營收同比

增速均實現「由負轉正」。專家分析，接下來擴內需政策有望持續發力，再加上價格修復和低基

數等因素，企業經營效益將繼續改善。



中國版ＥＳＧ信息披露準則浮出水面

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財政部近日發布《企業可持續披露準則－－基本準則（徵求意見稿）》，提出的目標是，到

２０２７年，中國企業可持續披露基本準則、氣候相關披露準則相繼出台。到２０３０年，國家

統一的可持續披露準則體系基本建成。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局５月２７日召開會議，審議《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》、

《防範化解金融風險問責規定（試行）》。國家主席習近平主持會議。



財政部：企業可持續披露將從自願向強制擴展

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財政部２７日發布《企業可持續披露準則－－基本準則（徵求意見稿）》，共六章３３條。《基

本準則》徵求意見稿以國際準則為基礎，制定體現國際準則有益經驗、符合中國國情且能彰顯中

國特色的國家統一的可持續披露準則。



上海出台「滬九條」優化調整房地產市場政策

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上海市住建委、上海市房管局、上海市規劃資源局、上海市稅務局等四部門昨日聯合發布通知，

提出調整優化住房限購政策、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、支持「以舊換

新」以及優化土地和住房供應等九條政策措施，更好滿足居民多元化居住需求。《通知》自５月

２８日起施行。（ｌｃ）

