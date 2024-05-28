《鍾之日記》魚缸陰沉沉，反彈欠動力

《鍾之日記》５月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



恒指今日反覆上落，今早輕微低開後，一度跟隨Ａ股向上，最高升至１９０００點。然而高

位缺乏承接，恒指隨即掉頭向下。午後恒指升幅收窄，收市更倒跌６點，收報１８８２１，主板

成交近９７８億元，為４月１８日以來再次成交不足千億。

內地將於本周五公布５月ＰＭＩ數據，而美國亦將在同日公布ＩＳＭ製造業ＰＭＩ及ＰＣＥ

等重磅數據，市場傾向觀望為主，預料恒指暫時維持整固格局，在１８５００至１９２００區間

浮動。



＊Ａ股成交近四個月低＊



上海祭出樓市鬆綁組合拳，惟Ａ場地產股跌勢不改，午後沽壓更進一步拉大，加上消費板塊

集體捱沽，資源股拉漲亦獨力難支，總結全日滬綜指收跌０﹒４６％，報３１０９﹒５７點，守

住三千一；科技股表現兩極化，半導體板塊受大基金三期成立利好猛漲，惟ＡＩ、短影音等領域

跌勢顯著，深成指拉勻全日瀉１﹒２３％，創業板指跌１﹒３５％。

留意到兩市全日成交７４１７億元人民幣，是２月１日以來新低，按日減少４﹒３％。



＊萬科蝕讓賣地，股價挫近４％＊



萬科（０２２０２）流動性告急，近期大折讓賣地，料虧損約１７﹒８５億元（人民幣．下

同），集團股價同告急，今日跌近４％。

萬科２７日發公告稱，深圳市地鐵集團有限公司與深圳市百碩迎海投資有限公司組成的聯合

體拿下公司深圳灣總部地塊，作價２２﹒３５億元。據了解，萬科２０１７年１２月以

３１﹒３７億元底價奪得地塊，原計劃自建總部大樓，此次轉手價格較買入時折讓了三成。

內媒引述知情人士稱，早在２０２２年，萬科就計劃出售這一地塊，但之前公司情況沒那麼

緊迫，還待價而沽，但近期資金壓力加劇，不得不大幅折價賣地。

工商資料顯示，買家深圳百碩投資由深圳南山國資委旗下子公司全資持股；深圳地鐵集團則

由深圳國資委全資持股，該公司亦是萬科第一大股東，持股２７﹒１８％。

資料顯示，該地塊總面積約１﹒９萬平方米，總規劃建築面積不超過１６﹒７萬平方米，總

規劃建築面積７０％須自持，僅３０％可按規定銷售。地塊曾兩次舉行開工儀式，但建設進度緩

慢，最終停工。萬科在公告中指出，拿地、融資疊加建築成本等，地塊的帳面價值為４０﹒１６

億元，今次折價交易預計會給公司造成虧損１７﹒８５億元。



＊海運成本續漲，航運股走高＊



全球海運成本持續高漲，世界貨櫃指數顯示，４０呎貨櫃綜合海運價格高達４０７２美元，

按周跳漲超過１６％，按月上漲超過５０％。分析認為，目前海運市場上一櫃難求，主要由於美

國對中國實施的新關稅政策部分將於８月１日生效，中國新訂單激增，出口商急於在關稅跳漲前

發貨；另外，也門胡塞武裝組織攻擊紅海貨船，使海運公司繞行非洲好望角，也導致運期與價格

拉長調漲。

航運股拉漲，東方海外（００３１６）漲４﹒６％，太平洋航運（０２３４３）、中遠海控

（０１９１９）升３﹒２％，中遠海能（０１１３８）升２﹒４％，中遠海運港口

（０１１９９）升０﹒５％。

另外，市場擔心以色列在加沙的戰爭可能會擴大，威脅石油供應，布蘭特期油隔晚上漲

１﹒２％，報每桶８３﹒１０美元，亞洲交易時段仍繼續走高，至於內地燃油期貨主力合約漲

３﹒５％，創一個月高。中石油（００８５７）今日顯著升２﹒１％，中海油（００８８３）升

０﹒７％，惟中石化（００３８６）無升跌。



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