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AH股新聞

28/05/2024 10:10

《Ａ股焦點》滬房企股價普漲，上海大力度鬆綁限購政策

　　《經濟通通訊社２８日專訊》一線城市放寬限購政策愈演愈烈，上海市住建委等四部門宣布
出台優化調整房地產市場政策，將非滬籍購房者社保繳納年限從五年降至三年；允許二孩及以上
的多子女家庭增購一套住房，及優化多子女家庭在個人住房貸款中的首套住房認定標準；同時下
調抵押貸款利率下限，首套房債利率最低降至３﹒５厘；另外還為購房者提供「以舊換新」補貼

　　這是上海自２０１１年以來最強力的樓市鬆綁組合拳，力度之大甚至強於其他一線城市，克
而瑞研究中心認為措施將有效提振市場信心，尤其是過往被社保要求限制的非滬戶籍居民，以及
因首期比例及樓按利率，有換樓需求的人士都可能會踴躍入市。
　　上海地產類Ａ股上漲，張江高科（滬：６００８９５）升６﹒７％，新黃浦
（滬：６００６３８）飆６﹒５％，萬業企業（滬：６００６４１）升４﹒７％，上實發展
（滬：６００７４８）漲２﹒６％，浦東金橋（滬：６００６３９）升２﹒１％，綠地控股
（滬：６００６０６）升１％。
　　其他地產股個別走，保利發展（滬：６０００４８）揚０﹒３％，招商蛇口
（深：００１９７９）跌０﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）走低０﹒３％，華僑城Ａ
（深：００００６９）跌１﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒７％，金地集團
（滬：６００３８３）挫３％。（ｅｙ）

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