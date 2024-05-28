《Ａ股焦點》振華重工升１％，擇機出售多隻Ａ股港股股票

《經濟通通訊社２８日專訊》中國股市有反彈，但近日表現重返頹勢，甚至有內地上市公司

宣布趁機賣出持股套現。央企振華重工（滬：６００３２０）公告，公司及下屬子公司擬通過集

合競價或大宗交易方式擇機出售多隻持股，包括青島港Ｈ股（０６１９８）、中國通號Ｈ股

（０３９６９）、華伍股份（深：３０００９５）及中遠海控Ａ股（滬：６０１９１９）。

振華重工現價升１﹒１％，報３﹒６５元人民幣；其他相關個股表現個別。（ｅｙ）

