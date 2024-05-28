《Ａ股焦點》振華重工升１％，擇機出售多隻Ａ股港股股票

《經濟通通訊社２８日專訊》中國股市有反彈，但近日表現重返頹勢，甚至有內地上市公司
宣布趁機賣出持股套現。央企振華重工（滬：６００３２０）公告，公司及下屬子公司擬通過集
合競價或大宗交易方式擇機出售多隻持股，包括青島港Ｈ股（０６１９８）、中國通號Ｈ股
（０３９６９）、華伍股份（深：３０００９５）及中遠海控Ａ股（滬：６０１９１９）。
振華重工現價升１﹒１％，報３﹒６５元人民幣；其他相關個股表現個別。（ｅｙ）
《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇
28/05/2024 10:54
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合競價或大宗交易方式擇機出售多隻持股，包括青島港Ｈ股（０６１９８）、中國通號Ｈ股
（０３９６９）、華伍股份（深：３０００９５）及中遠海控Ａ股（滬：６０１９１９）。
振華重工現價升１﹒１％，報３﹒６５元人民幣；其他相關個股表現個別。（ｅｙ）
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