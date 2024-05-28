【提振內房】上海降首付、取消離婚買房限制，購房社保「五改三」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市住建委等四部門昨日聯合發布《關

於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，將非滬籍購房者社保繳納年限從五年降

至三年、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、支持「以舊換新」以及優化土地和

住房供應等九條政策措施。《通知》自今日起施行。

《通知》明確，非上海市戶籍家庭及單身人士購房社保年限從五年降低到三年，新城以及南

北轉型等重點區域的非滬籍人才購房社保年限從三年降低到２年。

同時，非滬籍單身人士購房擴大到外環內二手住房。也就是說，現在外地戶口單身人士可以

在全市購買１套二手房。

取消離婚買房限制，對離異後購房不在按離異前家庭計算擁有房屋套數；已贈與住房不再記

錄贈與人擁有住房套數；完善住房限購相關操作口徑，支持居民合理住房需求。

《通知》還支持多子女家庭合理住房需求。一是可增購１套住房。二是優化多子女家庭在個

人住房貸款中首套住房認定標準。

《通知》又提出，優化住房信貸政策。首先是降低首付比例。首套房首付比例從３０％降低

到２０％；二套房的首付比例在青浦、嘉定等差異化地區從４０％降到不低於３０％，其餘地區

從５０％降到不低於３５％。

此外，房貸利率也有所調整。首套房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率

減４５個點子（調整後，５年期以上房貸利率下限為３﹒５％）。對於二套房的房貸利率下調幅

度更大，從４﹒２５％降低到３﹒９％。

根據《通知》，上海將建立健全住房保障體系，探索通過國有平台公司等主體收購、躉租適

配房源，優化住房保障供給；給予支持居住困難家庭「以舊換新」，並且給予適度補貼；支持企

業購買小戶型二手房用於職工居住。

