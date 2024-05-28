《中國監管》Ａ股集資用途據報遭嚴監管，防止資金閒置盲目投資

《經濟通通訊社２８日專訊》據《２１世紀經濟報道》引述知情人士稱，近期有地方證監局

對轄區內上市公司募集資金使用情況進行全面「摸排」，要求上市公司提交包括底稿在內的詳細

材料，匯報募集資金計劃使用情況、實際使用情況；對於更改募資用途的，解釋具體原因；對於

存在問題的，上報調整方案。同時，對於尚未使用的募集資金，則需說明使用計劃。

此番募集資金嚴查範圍較為廣泛，不僅針對ＩＰＯ首發募資，而且包括定增、可轉債等各類

再融資。嚴查旨在規範各類募資使用情況，防止出現募到資金後大量閒置，盲目投資，抑或用於

對於企業業績提升無益之處等情況。

另據報道，今年來已有中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、招商證券

（０６０９９）（滬：６００９９９）及華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）等券商

，因持續督導的上市公司集資後違規使用或訊息披露不當而被罰，當中，中信建設被罰兩次。

隨著發行上市條件提高，在嚴監管下，今年截至５月２６日，滬深北交易所公布的終止上市

企業達到１６９家，其中１６７家為主動撤單。其中，５月份以來３５家企業撤回上市申請。

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