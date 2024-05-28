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AH股新聞

28/05/2024 09:32

《中國監管》Ａ股集資用途據報遭嚴監管，防止資金閒置盲目投資

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《２１世紀經濟報道》引述知情人士稱，近期有地方證監局
對轄區內上市公司募集資金使用情況進行全面「摸排」，要求上市公司提交包括底稿在內的詳細
材料，匯報募集資金計劃使用情況、實際使用情況；對於更改募資用途的，解釋具體原因；對於
存在問題的，上報調整方案。同時，對於尚未使用的募集資金，則需說明使用計劃。
　　此番募集資金嚴查範圍較為廣泛，不僅針對ＩＰＯ首發募資，而且包括定增、可轉債等各類
再融資。嚴查旨在規範各類募資使用情況，防止出現募到資金後大量閒置，盲目投資，抑或用於
對於企業業績提升無益之處等情況。
　　另據報道，今年來已有中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、招商證券
（０６０９９）（滬：６００９９９）及華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）等券商
，因持續督導的上市公司集資後違規使用或訊息披露不當而被罰，當中，中信建設被罰兩次。
　　隨著發行上市條件提高，在嚴監管下，今年截至５月２６日，滬深北交易所公布的終止上市
企業達到１６９家，其中１６７家為主動撤單。其中，５月份以來３５家企業撤回上市申請。
（ｌｃ）

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