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AH股新聞

28/05/2024 08:56

《兩岸關係》世衛大會拒涉台提案，中方：一中原則不容任何挑戰

　　《經濟通通訊社２８日專訊》第７７屆世界衛生大會在瑞士日內瓦５月２７日開幕。大會決
定拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案納入議程，此為相
關提案連續第８年被拒。
　　針對世衛大會拒絕涉台提案，中國外交部發言人昨晚表示，這充分說明，一個中國原則是國
際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰；中方也敦促個別國家，停止歪曲挑戰聯大第
２７５８號決議，停止虛化掏空一個中國原則，停止把衛生問題政治化。
　　發言人稱，中方再次正告民進黨當局，國際社會堅持一中原則的基本格局不可撼動，中國統
一的大勢不可逆轉，「倚外謀獨」絕無出路。
　
＊中方駐聯合國代表：炒作涉台問題不得人心＊
　
　　至於中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭表示，在中國台灣地區參與世衛大會問題上，中
方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這是聯大第２７５８號決議和世衛
大會第２５﹒１號決議確認的根本原則。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區
參加大會的政治基礎不復存在。
　　陳旭強調，世界衛生大會已連續多年拒絕所謂涉台提案。這充分說明，一個中國原則是國際
社會人心所向、大勢所趨，在世界衛生大會炒作涉台問題不得人心。
　　據了解，包括美國、英國、加拿大、澳洲和日本在內的幾個盟國，上周五發表聯合聲明，呼
籲允許台灣參加世界衛生組織本月的一次重要會議。（ｒｙ）

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