《兩岸關係》危地馬拉疑與台互動關係，咖啡等產品被禁輸華

《經濟通通訊社２８日專訊》在危地馬拉（Ｇｕａｔｅｍａｌａ）總統阿雷瓦洛

（Ｂｅｒｎａｒｄｏ Ａｒｅｖａｌｏ）和台灣領導人賴清德進行視像會談，以及該國外長參加

「５２０就職禮」後，北京方面禁止危地馬拉咖啡及夏威夷果入境。

阿雷瓦洛２４日在短視頻平台ＴｉｋＴｏｋ進行直播答問，猜測中國大陸此舉或與危地馬拉

與台互動有關。危國與台灣有外交關係。

在北京，外交部發言人汪文斌回應相關提問時，沒正面證實阿雷瓦洛的說法。汪文斌指中危

兩國沒有外交關係，還不掌握上述情況，但對於阿雷瓦洛及危國外長到台出席「５２０就職儀式

」予以譴責。中方指這是嚴重踐踏一個中國原則，這種局面不利於兩國在包括入境產品等方面的

合作。

危地馬拉出口業公會５月２３日稱，中國客戶和營運商已通知該國咖啡、夏威夷果生產商和

出口商，稱來自危國的貨物將被扣留在中國港口。公會表示，中國現禁止從危地馬拉進口該等產

品。



＊巴布亞新幾內亞咖啡豆等獲准進口＊



另外，海關總署最新公告，根據相關法律法規和海關總署與巴布亞新幾內亞獨立國咖啡部、

農業部關於未烘焙咖啡豆、可可豆輸華植物檢疫要求規定，５月２７日起，允許符合相關要求的

巴布亞新幾內亞咖啡豆、可可豆進口。

今年是巴布亞新幾內亞與中國建交第４８年，該國總理去年來華訪問並參加一帶一路論壇之

際曾發聲明，表示堅定奉行一個中國政策，堅決反對「台獨」。（ｒｙ）

