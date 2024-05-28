微信新推４個針對青少年的微信功能，內容分級，限時長限消費

《經濟通通訊社２８日專訊》騰訊（００７００）旗下微信宣布，推出４個為青少年量身定

制的微信功能，在青少年模式之下，家長可設置視頻號不可訪問，使用時間、消費都可以控制。

４個新功能：一是時長限制與宵禁能力：開啟微信青少年模式後，青少年用戶累計使用視

頻號滿４０分鍾後，需要監護人輸入密碼才可延長使用時間，並在每日晚２２時至次日早６時期

間無法使用視頻號服務，如需使用須經監護人授權。

二是監護人授權功能：開啟微信青少年模式之後，用戶可綁定微信青少年模式的監護人，未

成年人可向監護人發起特定公眾號文章、小程序、鏈接臨時訪問申請，以及延長視頻號使用時間

的臨時申請，監護人可遠程通過個人微信帳號進行同意授權。

三是消費限額與訪問限制：青少年模式下，微信支付會隱藏Ｑ幣充值、微粒貸、理財通、信

用卡的入口。看一看、附近的人、微信豆，以及所有的小遊戲，均為默認不可訪問狀態，且無法

進行設置修改。同時，父母或監護人可以在青少年模式中設置微信支付的限額，包括「每日消費

限額」和「單次消費限額」。完成設置後，青少年使用微信支付時，將會受到已設置的額度限制

。

四是青少年內容分級：青少年模式下，家長可設置視頻號不可訪問，或者允許訪問青少年內

容。額外設置「出生年月」、「適齡內容」後，可定向獲取更適合的內容推薦。（ｃｔ）

