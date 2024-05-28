《Ａ股行情》滬指低開０﹒０５％，政治局再強調防範化解金融風險

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早窄幅低開，滬綜指低開０﹒０５％，報

３１２２﹒３９點，深成指低開０﹒２％，地產股造好，互聯網、通信設備股走低。

中共中央政治局會議再度強調要防範化解金融風險，因此事關乎國家安全、發展全局、人民

財產安全，是實現高質量發展必須跨越的重大關口。《防範化解金融風險問責規定（試行）》的

出台，就是要進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責

任，督促各級領導幹部樹立正確的政績觀，落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進

金融高質量發展各項任務。

大基金三期終於面世，據國家企業信用信息公示系統顯示，國家集成電路產業投資基金三期

股份有限公司於上周五（２４日）成立，註冊資本３４４０億元（人民幣．下同），規模超過一

期和二期註冊資本的總和。中信証券預計三期投向中，半導體製造仍為最大，並有望進一步加大

支持設備、材料、零部件、ＥＤＡ、ＩＰ等「卡脖子」領域。

一線城市放寬限購政策愈演愈烈，上海市住建委等四部門宣布，將非滬籍購房者社保繳納年

限從五年降至三年、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、支持「以舊換新」以及

優化土地和住房供應等九條政策措施。

另外據《２１世紀經濟報道》報道，近期有地方證監局對轄區內上市公司募集資金使用情況

進行全面「摸排」，要求上市公司提交包括底稿在內的詳細材料，匯報募集資金計劃使用情況、

實際使用情況，若更改募資用途須解釋具體原因。

人民銀行進行２０億元７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

