《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０１％，科技股兩極深市整體跌

《經濟通通訊社２８日專訊》上海祭出樓市鬆綁組合拳，惟地產股跌勢不改，加上消費板塊

集體捱沽，資源股拉漲撐住大市，總結半日滬綜指小升０﹒０１％收市，報３１２４﹒２３點；

科技股表現兩極化，半導體板塊受大基金三期成立利好猛漲，惟ＡＩ、短影音等領域跌勢顯著，

深成指拉勻半日跌０﹒６％，創業板指跌０﹒７２％。

兩市半日成交４７３２億元（人民幣．下同），和上日同時段成交水平相若。



＊大基金三期面世，半導體有炒作＊



大基金三期終於面世，註冊資本３４４０億元，規模超過一期和二期註冊資本的總和。預計

半導體製造仍為最大投向領域，半導體板塊早盤走強，台基股份（深：３０００４６）升２０％

封板，博通集成（滬：６０３０６８）、上海貝嶺（滬：６００１７１）升一成漲停，富滿微

（深：３００６７１）飆１３﹒９％，富瀚微（深：３００６１３）升７﹒５％，派瑞股份

（深：３００８３１）漲７﹒３％。

此升彼跌，ＡＩ股失熱度，三態股份（深：３０１５５８）瀉８﹒４％，貝仕達克

（深：３００８２２）跌７﹒３％，壹網壹創（深：３００７９２）跌５﹒９％，焦點科技

（深：００２３１５）跌５﹒５％，浪潮信息（深：０００９７７）跌４﹒９％，華策影視

（深：３００１３３）走低４﹒７％。

一線城市放寬限購政策愈演愈烈，上海祭出近年最強力的樓市鬆綁組合拳，力度之大甚至強

於其他一線城市。然而地產股利好有限，金地集團（滬：６００３８３）瀉５﹒９％，華發股份

（滬：６００３２５）跌２﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）軟０﹒６％。（ｅｙ）

