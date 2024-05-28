《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒５％守三千一，地產股遇利好反遭重創

《經濟通通訊社２８日報道》上海祭出樓市鬆綁組合拳，惟地產股跌勢不改，午後沽壓更進

一步拉大，加上消費板塊集體捱沽，資源股拉漲亦獨力難支，總結全日滬綜指收跌０﹒４６％，

報３１０９﹒５７點，守住三千一；科技股表現兩極化，半導體板塊受大基金三期成立利好猛漲

，惟ＡＩ、短影音等領域跌勢顯著，深成指拉勻全日瀉１﹒２３％，創業板指跌１﹒３５％。

留意到兩市全日成交７４１７億元（人民幣．下同），是２月１日以來新低，按日減少

４﹒３％。

中共中央政治局會議再度強調要防範化解金融風險，因此事關乎國家安全、發展全局、人民

財產安全，是實現高質量發展必須跨越的重大關口。國家金融監管總局召開黨委會議，研究部署

《防範化解金融風險問責規定（試行）》貫徹落實舉措。會議指出，要推動依法將所有金融活動

全部納入監管，建立健全監管責任歸屬認領和兜底監管機制。要全面落實強監管嚴監管要求，真

正做到「長牙帶刺」、有稜有角。



＊內房股急跌，白名單效果不濟＊



上海祭出近年最強力的樓市鬆綁組合拳，力度之大甚至強於其他一線城市，措施包括將非滬

籍購房者社保繳納年限從五年降至三年；允許二孩及以上的多子女家庭增購一套住房，及優化多

子女家庭在個人住房貸款中的首套住房認定標準；同時下調抵押貸款利率下限，首套房債利率最

低降至３﹒５厘；另外還為購房者提供「以舊換新」補貼。

然而地產股利好有限，午後更愈踩愈深，金地集團（滬：６００３８３）收瀉７﹒３％，萬

科Ａ（深：０００００２）跌４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒８％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌２％，保利發展（滬：６０００４８）挫１﹒９％，綠地控股

（滬：６００６０６）跌２﹒５％。

內地商業銀行目前已審批通過了內房「白名單」項目貸款共９３５０億元，然而據《中國證

券報》引述國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，實際上銀行投放金額並不高，白名單項

目的作用有待提升；有國有大行人士透露，能看到一些白名單的項目後續可能出現問題，對於這

樣的項目，銀行確實很難辦。



＊豬價下月或回落，養豬股捱沽＊



市場擔心以色列在加沙的戰爭可能會擴大，威脅石油供應，布蘭特期油隔晚上漲１﹒２％，

報每桶８３﹒１０美元，亞洲交易時段繼續走高，至於內地燃油期貨主力合約漲３﹒５％，創一

個月高。Ａ場石油股走高，中國石油（滬：６０１８５７）升１﹒５％，中國海油

（滬：６００９３８）升１﹒３％，中國石化（滬：６０００２８）揚１﹒２％。

內地生豬基準價在過去一個月上漲約一成，引發市場關注，多家養豬企業表示今年養豬行業

景氣度將提升，惟卓創資訊生豬分析師王亞男表示，由於６月份或陸續有二次育肥豬出欄，豬價

上漲幅度受限，局部或出現暫時止漲回落現象。Ａ場養豬股上行通道被斷，正虹科技

（深：０００７０２）價跌７﹒９％，湘佳股份（深：００２９８２）跌５﹒５％，新五豐

（滬：６００９７５）挫４﹒３％，巨星農牧（滬：６０３４７７）跌３﹒４％，新希望

（深：０００８７６）跌２﹒９％，牧原股份（深：００２７１４）軟１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６０９﹒１７ －０﹒７３

上證綜合指數 ３１０９﹒５７ －０﹒４６ ３２０９﹒８５

上證Ａ股指數 ３２５９﹒７４ －０﹒４６

深證成份指數 ９３９１﹒０５ －１﹒２３ ４２０７﹒４０

深圳創業板指數 １８０６﹒２５ －１﹒３５

上證Ｂ股指數 ２５２﹒３１ －０﹒５６ １﹒０３

深證Ｂ股指數 １１３０﹒９３ －０﹒０５ ０﹒５６

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