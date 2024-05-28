《Ａ股焦點》地產股午後跌幅擴，金地集團挫８％萬科Ａ跌４％

《經濟通通訊社２８日專訊》上海出台政策大幅放寬限購政策，及補貼以舊換新，但Ａ股地

產板塊並未受提振，午後跌幅更加劇，金地集團（滬：６００３８３）瀉７﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌３％，保利發展

（滬：６０００４８）挫２﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒１％，綠地控股

（滬：６００６０６）跌２％。

內地商業銀行目前已審批通過了內房「白名單」項目貸款共９３５０億元（人民幣．下同）

，然而據《中國證券報》引述國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，實際上銀行投放金額

並不高，白名單項目的作用有待提升。

報道亦引述多名銀行人士則表示，房企項目被列入白名單不代表銀行會立即放款，銀行不能

不顧風險管理，需要控制不良貸款率；銀行人士強調，在市場沒有明顯好轉的情況下，無條件加

大對房地產的貸款投入，風險比較大。有國有大行人士更透露，能看到一些白名單的項目後續可

能出現問題。對於這樣的項目，銀行確實很難辦。

另外，中國房地產業協會副會長兼秘書長陳宜明表示，房地產已經進入深度調整階段，唯一

的出路就是臥薪嚐膽，奮發圖強，蓋好房子。（ｅｙ）

