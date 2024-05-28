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AH股新聞

28/05/2024 10:20

【大國博弈】中美次輪海洋事務磋商視頻舉行，促勿「以海制華」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外交部邊界與海洋事務司微信公眾號「邊海縱橫」今日發
文指，第二輪中美海洋事務磋商已於５月２４日（上周五）以視頻形式舉行。外交部邊界與海洋
事務司司長洪亮與美國國務院中國事務協調員、東亞局助卿幫辦藍墨客共同主持會議。
　　雙方圍繞海上形勢及有關涉海問題交換意見，同意保持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上
風險。中方對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，敦促美方切實尊重中國領土主權
和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞
地區和平穩定。
　
＊中方促美停止支持台獨，美高度關切解放軍環台軍演＊
　
　　中方強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方涉海對話的重要基礎。「台獨」
是破壞台海和平穩定的最大威脅。美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力，把不支持「台獨」的
承諾落到實處。
　　美國國務院聲明則表示，雙方討論了當前南海、東海狀況以及其他海洋議題。美國對中國干
擾其他國家行使公海航行自由的危險和破壞穩定行為表示關切，並重申美國堅定的聯盟承諾和對
維護國際海洋法的堅定支持。美方同時重申維持台海和平穩定的重要性，並對解放軍在台海及台
灣周邊舉行聯合軍演深表關切。（ｓｌ）

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