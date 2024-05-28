《中國要聞》酒店以無涉外資質拒境外遊客入住，三部門：不得如此

《經濟通通訊社２８日專訊》有外國遊客近日在中國政府網留言反映，租住酒店時遭到對方

工作人員以「不具備涉外資格」、「不知道如何將信息錄入系統」為由拒絕入住，「在小城市或

入住快捷酒店更是如此」，造成諸多不便。

公安部、商務部、國家移民局５月２４日作出相關答覆，稱針對網民反映的境外人員住宿不

便問題，公安部和國家移民局高度重視，正在積極協同配合商務部、文化和旅遊部等行業主管部

門研究工作措施，要求旅館業不得以無涉外資質為由拒絕接待境外人員，指導監督旅館業進一步

改進涉外接待服務能力，提升從業人員服務水平。



＊內媒：或有人「多一事不如少一事」拒客＊



內媒《澎湃新聞》指出，早年確有境外人員入住酒店需要有「涉外資格」一說，這是因為當

時境外人士的信息登記無法迅速傳到公安機關，所以需在指定酒店進行管理。但隨著互聯網時代

的到來，境外人士無論在哪個酒店入住，信息都能被實時掌握，因此，目前內地大部分地區和城

市已經取消了「涉外資格」的相關規定。

至於為何部分酒店仍然拒絕來自境外的客人，報道指出，據出境入境管理法第三十九條規定

，「外國人在中國境內旅館住宿的，旅館應當按照旅館業治安管理的有關規定為其辦理住宿登記

，並向所在地公安機關報送外國人住宿登記信息」，但從過往案例看，一些酒店曾因輸入錯境外

人士姓名字母、護照號碼，或者沒有及時向公安機關報送信息等情況受到過處罰，所以寧願「多

一事不如少一事」，直接拒絕境外人員入住。（ｓｌ）

