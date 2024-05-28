【提振內房】安徽巢湖買新樓最高補貼１０萬兼可全家申請落戶

《經濟通通訊社２８日專訊》安徽省巢湖市發布樓市新政，涉及公積金貸款、購房補貼、買

房落戶、賣舊買新等八項措施。其中，自２０２４年５月１５日起至２０２５年５月１４日期間

，在市內行政區域範圍內新購買新建商品住房，並辦理《商品房買賣合同》網簽備案，將獲房屋

成交價（以網簽備案合同總價款為準）２％的購房補貼，單套補貼金額最高１０萬元（人民幣．

下同）。同時，在２０２４年５月１５日至６月３０日期間購買新房，將獲派５０００元消費券

，涵蓋家電、汽車、百貨、餐飲等；在７月１日至９月３０日期間購買新房則獲發３０００元消

費券。

此外，在巢湖市（含安巢經開區）以合法方式取得商品住宅性質房屋所有權的，本人及其配

偶、子女、父母可以向房屋所在地公安機關申請辦理戶口遷移。這意味著在巢湖市買房即可實現

全家落戶。



＊住房公積金貸款額度提高至最高１２０萬元＊



巢湖市還將提高住房公積金貸款額度。對剛性和改善性需求家庭，夫妻雙方正常繳存的，住

房公積金最高可貸額度調整為１００萬元，借款人單方正常繳存的，住房公積金最高可貸額度調

整為７０萬元；多子女家庭購買首套住房，夫妻雙方正常繳存的，住房公積金最高可貸額度調整

為１２０萬元，借款人單方正常繳存的，住房公積金最高可貸額度調整為８４萬元。

同時，取消首套住房和二套住房商業貸款利率政策下限。首套住房商業性個人住房貸款最低

首付款比例調整為不低於１５％，二套住房調整為不低於２５％。（ｓｌ）

