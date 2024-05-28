《中國要聞》國務院國資委促國企進一步深化改革，布局產業新賽道

《經濟通通訊社２８日專訊》據《新華社》報道，國務院國資委黨委日前召開擴大會議，強

調國資央企要保持爬坡過坎的責任感，狠抓落實不動搖，全面推動國有企業改革深化提升行動落

地見效。

報道指，國務院國資委要求國資央企進一步突出重點深化改革。一是要圍繞服務國家戰略深

化改革，推動國有企業把充分發揮戰略功能價值放在優先位置，在建設現代化產業體系、構建新

發展格局中充分發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用。



＊堅持突出主業做優做強，大力培育發展新動能＊



二是要圍繞優化資源配置深化改革，堅持以企業為主體、市場化為手段，突出主業、聚焦實

業，更加注重做強和做優，推進國有企業整合重組、有序進退、提質增效，積極布局產業新賽道

，因地制宜發展新質生產力，大力培育發展新動能。

三是要圍繞提升活力效率深化改革，全面落實「兩個一以貫之」，健全中國特色現代企業制

度，更廣更深落實企業三項制度改革，健全更加精準靈活、規範高效的收入分配機制，激發各級

幹部員工幹事創業的積極性、主動性、創造性。

四是要圍繞完善監管服務深化改革，堅持授權與監管相結合、放活與管好相統一，深化分類

考核、分類核算，健全各類監督貫通協同機制，構建上下貫通、實時在線的數字化智能化監管體

系，提升國資監管的科學性、針對性、有效性。（ｓｌ）

