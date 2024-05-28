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AH股新聞

28/05/2024 17:36

《打擊貪腐》華融國際原總經理白天輝受賄逾１１億，被判處死刑

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中信金融資產（０２７９９）旗下中國華融國際控股有限公司
原總經理白天輝受賄一案，今日在天津市第二中級人民法院一審公開宣判。法院對白天輝以受賄
罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及其孳息予以追繳
，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。
　　法院指，白天輝在２０１４至２０１８年間，利用擔任華融（香港）國際控股有限公司業務
拓展三部負責人、總經理、投資銀行部董事總經理、華融國際資本運營總監、總經理助理、董事
、副總經理、總經理職務上的便利，為相關單位在項目收購、企業融資等事項上提供幫助，非法
收受財物共計折合超過１１﹒０８億元人民幣。
　
＊雖揭發他人重大犯罪，也不足以從輕處罰＊
　
　　天津市第二中級人民法院認為，白天輝的行為構成受賄罪，且數額特別巨大，犯罪情節特別
嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應當判處
死刑。雖然白天輝揭發他人重大犯罪行為，並提供偵破其他案件的重要線索，均經查證屬實，具
有重大立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其
從輕處罰。（ｓｌ）

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