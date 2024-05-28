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AH股新聞

28/05/2024 16:26

【大國博弈】澳洲歐盟加強關鍵礦產合作投資，應對中國掌控供應鏈

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《彭博》報道，澳洲和歐盟達成一項協議，將加強在關鍵礦
產領域的合作和投資，而這是西方國家為應對中國掌控高科技和綠色製造必要材料供應鏈的舉措
之一。
　　報道指，雙方周二簽署了一份諒解備忘錄，隨後將在未來六個月內共同制定「具體行動」方
案，以改善在關鍵礦產項目上的合作。澳洲擁有大量基本上尚未開發的數種關鍵礦產，並計劃通
過融資工具和稅收優惠來發展國內產業。根據該份諒解備忘錄，澳洲和歐盟將尋求增加對關鍵礦
產項目的投資，包括成立合資企業，以及在研究和創新方面進行合作。
　　歐盟貿易委員Ｖａｌｄｉｓ　Ｄｏｍｂｒｏｖｓｋｉｓ在一份聲明中表示，在關鍵原物料方
面，澳洲「是一個志同道合的夥伴和全球領導者」，這個夥伴關係標誌著在為保歐盟能更可持續
地獲供應關鍵原物料，以及促進在澳洲的投資方面，向前邁出了重要一步。
　　報道並指出，美國及其盟友近年一直努力尋找鋰、鈷和鎳等關鍵礦物的替代來源，這些礦物
用於製造電腦晶片、太陽能電池板和軍事裝備等產品。中國目前控制著大部分的供應。鑑於中美
之間戰略競爭加劇，美國可能面臨出口限制的風險。歐盟亦嚴重關切這些材料的供應源，擔心中
國把在關鍵材料領域的主導地位「武器化」。（ｓｌ）
　

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