《中國要聞》金凰珠寶百噸假黃金詐騙案宣判，實控人賈志宏囚終身

《經濟通通訊社２８日專訊》武漢金凰珠寶百噸假黃金騙取逾２００億元（人民幣．下同）

融資一案，今日在湖北省武漢市中級人民法院一審宣判，武漢金凰實業集團有限公司原法定代表

人賈志宏以合同詐騙罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，數罪並罰，判處無

期徒刑，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利終身。其他１７名被告被判處３年２個月至１２

年不等的有期徒刑及相應財產刑；被告單位武漢金凰珠寶股份有限公司、武漢金凰實業集團有限

公司、合肥渤銀投資諮詢有限公司被判處相應罰金。

《澎湃新聞》今日引述此前獲得的一份起訴書指出，截至２０２０年案發，金凰珠寶在庫假

黃金共計１０５﹒７７噸，通過假黃金質押擔保等方案，先後騙取了１５家金融機構或單位財務

共計２５３﹒４５億元；法院方面尚未披露其認定的相關數據。



＊民生信託被金凰珠寶騙逾４０億，泛海系商業帝國逐步崩塌＊



據內媒報道，金凰珠寶假黃金騙融資是泛海系商業帝國崩塌的導火線。金凰珠寶２００２年

８月成立，２００７年１０月整體變更為股份公司，２０１０年８月１８日在美國上市，

２０１９年進入《財富》中國５００強排行榜，是內地較大的黃金首飾製造商之一。

在２０２０年爆雷之前，金凰珠寶藉「黃金質押＋保單」模式融資多年，即是向金融機構提

供９９９９足金作為質押物，進而在信託等機構融資。資金提供方包括泛海系的民生信託，還有

長安信託、東莞信託、安信信託等。２０１９年下半年開始，金凰珠寶的多個信託計劃出現逾期

，金融機構遂循司法程序處置被質押的黃金，未料卻在處置黃金前的法院檢測環節，發現這些被

質押的「黃金」實際只是合金。

當時媒體報道指出，涉及的假黃金有逾８０噸，而金凰珠寶以假黃金質押套取的融資及貸款

約為２００億元，其中民生信託融資規模最高，達４０﹒７億元。受此影響，２０２０年泛海控

股為之計提減值損失超過２５億元，佔其利潤總額的比重達５６﹒１％。疊加對海外部分項目及

商譽計提減值準備、武漢房地產項目受疫情影響收入未達預期、匯兌損失，泛海控股於２０２０

年由盈轉虧。

此後泛海系金融業務還不斷「爆雷」，其中民生信託所投資的一批高槓桿房企接連違約，泛

海系隨之沒落，最終崩塌。昔日山東首富、泛海系掌門人盧志強亦損失慘重，已成為被執行人，

涉案金額近８５億元，同時被限制高消費。（ｓｌ）

