  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

28/05/2024 07:53

光大銀行（０６８１８）尋准發資本債券，籌最多７５０億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布，董
事會同意該行未來兩年內在境內外市場發行資本債券，總計不超過等值７５０億元人民幣，可在
未來決定行權贖回現有存量資本工具中的一筆或多筆之後，在總規模內，按規定發行新的資本債
券。該項議案需提交股東大會審議批准。
　　此外，該行指，關於本年度固定資產投資預算為２２﹒１７億元人民幣，該項議案需提交股
東大會審議批准。（ｗｈ）

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜本周面臨PCE數據考驗 聯儲局的減息步伐...

27/05/2024 14:05

貨幣攻略

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金