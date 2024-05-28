光大銀行（０６８１８）尋准發資本債券，籌最多７５０億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》中國光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布，董

事會同意該行未來兩年內在境內外市場發行資本債券，總計不超過等值７５０億元人民幣，可在

未來決定行權贖回現有存量資本工具中的一筆或多筆之後，在總規模內，按規定發行新的資本債

券。該項議案需提交股東大會審議批准。

此外，該行指，關於本年度固定資產投資預算為２２﹒１７億元人民幣，該項議案需提交股

東大會審議批准。（ｗｈ）

