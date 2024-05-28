《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大

成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ７２０﹒７１ ５０８﹒３９ ２１２﹒３２

工業富聯 （６０１１３８） ５７０﹒９６ ３７３﹒０７ １９７﹒８９

紫金礦業 （６０１８９９） ４９４﹒６９ ３５３﹒９５ １４０﹒７４

中遠海控 （６０１９１９） ３６６﹒０３ ３９０﹒２０ －２４﹒１７

長江電力 （６００９００） ３８９﹒４２ ２３５﹒８０ １５３﹒６２

賽力斯 （６０１１２７） ２９６﹒４３ ２６０﹒１９ ３６﹒２４

招商銀行 （６０００３６） ２１１﹒０４ ３０９﹒４７ －９８﹒４３

中國平安 （６０１３１８） ２５４﹒４９ ２４５﹒３７ ９﹒１２

恒瑞醫藥 （６００２７６） １４０﹒９６ ３３３﹒０５ －１９２﹒０９

國電南瑞 （６００４０６） １９１﹒１０ ２６４﹒５９ －７３﹒４９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣

（百萬人民幣） （百萬人民幣）出－

（百萬人民幣

）

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寧德時代 （３００７５０） ７１４﹒９７ ２８７﹒４７ ４２７﹒５０

立訊精密 （００２４７５） ３１１﹒５３ ４６７﹒９５ －１５６﹒４２

北方華創 （００２３７１） ３９４﹒６１ ２８８﹒９４ １０５﹒６７

新易盛 （３００５０２） ２７１﹒２２ ３７５﹒０１ －１０３﹒７９

中際旭創 （３００３０８） ３２２﹒１４ ３１４﹒８４ ７﹒３０

濰柴動力 （０００３３８） １１３﹒９８ ４８５﹒０９ －３７１﹒１１

美的集團 （０００３３３） ３５０﹒１３ ２２０﹒７０ １２９﹒４３

比亞迪 （００２５９４） ２４１﹒１５ ２８２﹒９３ －４１﹒７８

天孚通信 （３００３９４） ２７６﹒０８ ２０８﹒５４ ６７﹒５４

格力電器 （０００６５１） １４８﹒３５ ２８６﹒８８ －１３８﹒５３

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（以上數字取小數點後兩個位）

