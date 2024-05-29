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AH股新聞

29/05/2024 10:07

《駐滬專電》世茂４７套網紅「老破小」浦東房屋，上架阿里拍賣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》曾一度成為網絡熱點話題的一批上海「老
破小」近日被悄悄上架阿里拍賣平台。
　　阿里資產司法拍賣平台近日一口氣上架了４７套位於上海市浦東新區浦城小區的房屋，該批
房屋的申請人和抵押權人均為陸家嘴信託，拍賣時間陸續設置為３月１１日至６月１８日。截至
５月２８日，已有２５套成交，１０套正在拍賣（預計５月３１日結束），１２套將於６月１８
日開拍。這些房屋每平米均價在６至６﹒５萬元（人民幣．下同），比周邊房屋便宜不少。
　
＊世茂曾出售這批房屋緩解債務壓力＊
　
　　據《界面新聞》報導，這些房屋正是３年前刷屏的世茂地產（００８１３）旗下的網紅「老
破小」。
　　２０２１年１０月，一則「上海房叔一次性拋售９３套房產」的網傳消息刷屏社交媒體，迅
速登上熱搜第一。該傳言稱上海「房叔」持有２８年、房價翻了１００倍，如今套現４﹒５億元
，而且所有房源都在一個小區－－浦城小區。
　　後來，這些房源被證實是屬於世茂地產旗下一公司。公開資料顯示，浦城小區屬於上海典型
的「老破小」，上個世紀９０年代就由陸家嘴房產開發公司建設完畢，共有５０４戶，樓齡近
３０年小區沒電梯。
　　　２０２１年，世茂打算出售這些房屋緩解債務壓力。在當時周圍板塊房產均價超過１０萬
元的襯托下，這些房源當時僅售８萬，近百套房源遭遇「秒光」。
　　然而，在２０２１年１２月１４日晚間，上海世茂房地產突然公告稱，上述房源在銷售過程
中網上出現各種傳言，並影響到後續流程。經世茂多方溝通並慎重決策，不得不停止上述房源銷
售，並將啟動善後程序，為客戶辦理解除房屋買賣合同並依據合同約定進行處理。
　　而據界面新聞當時了解，當時這批房子屬於債務抵押物。解押之前，無法完成全部購房流程
，抵押人正是陸家嘴信託。
　　因此，此次由陸家嘴信託作為申請人實行拍賣，在法律上便沒有前述障礙，買家購買成功後
可過戶。

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