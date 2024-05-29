《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大

成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ５０１﹒６７ ７４９﹒１６ －２４７﹒４９

紫金礦業 （６０１８９９） ６４８﹒２０ ４２８﹒６０ ２１９﹒６０

中遠海控 （６０１９１９） ４０５﹒３５ ２６５﹒１８ １４０﹒１７

隆基綠能 （６０１０１２） ４２６﹒６３ ２２４﹒４７ ２０２﹒１６

工業富聯 （６０１１３８） ３３３﹒１９ ２９７﹒８０ ３５﹒３９

長江電力 （６００９００） ４０４﹒２０ ２０８﹒５０ １９５﹒７０

工商銀行 （６０１３９８） １４１﹒２２ ３４３﹒３１ －２０２﹒０９

中國平安 （６０１３１８） １９８﹒４７ ２７９﹒４９ －８１﹒０２

招商銀行 （６０００３６） ２１０﹒８７ ２５５﹒９４ －４５﹒０７

農業銀行 （６０１２８８） １３７﹒７７ ３１４﹒２８ －１７６﹒５１

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４） ８６６﹒９５ ６６３﹒０８ ２０３﹒８７

寧德時代 （３００７５０） ５７９﹒８９ ４８９﹒１１ ９０﹒７８

美的集團 （０００３３３） ３３９﹒４０ ４７２﹒５２ －１３３﹒１２

中際旭創 （３００３０８） ３３９﹒０１ ３１６﹒４８ ２２﹒５３

格力電器 （０００６５１） １５４﹒３８ ４０５﹒９２ －２５１﹒５４

五糧液 （０００８５８） １７２﹒５３ ３０９﹒４０ －１３６﹒８７

京東方Ａ （０００７２５） ２０８﹒６１ ２４４﹒３５ －３５﹒７４

萬科Ａ （０００００２） ２２４﹒９０ ２２２﹒４０ ２﹒５０

新易盛 （３００５０２） １９８﹒２０ ２４７﹒４３ －４９﹒２３

天孚通信 （３００３９４） １４２﹒４９ ２９３﹒６１ －１５１﹒１２

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（以上數字取小數點後兩個位）

