《滬港通》南向額度全日使用５０﹒４億，額度餘３６９﹒６億

《經濟通通訊社２９日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３６９﹒６億元，買盤超賣盤，額度全日使用５０﹒４億元，佔每日額度
１２％。
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29/05/2024 16:20
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