《神州頭條》財經報章頭版摘要：政治局就促進充分就業集體學習

《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



促進高質量充分就業

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中共中央政治局２７日下午就促進高質量充分就業進行第十四次集體學習。國家主席習近平在主

持學習時強調，要全面貫徹勞動者自主就業、市場調節就業、政府促進就業和鼓勵創業的方針，

持續促進就業質的有效提升和量的合理增長，不斷增強廣大勞動者的獲得感幸福感安全感。



推動依法將所有金融活動全部納入監管

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金融監管總局２７日召開黨委會議，研究部署《防範化解金融風險問責規定（試行）》貫徹落實

舉措。會議指出，要牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，全面落實強監管嚴監管要求，著力

加強金融法治建設，推動依法將所有金融活動全部納入監管。



重大項目刷新「進度條」，基建投資有望提速

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近期，多地就推進重大項目建設召開調度會議、集中簽約儀式，釋放出加力穩投資的信號。正值

超長期特別國債有序發行，多地表示將積極爭取國家政策、資金支持，健全要素保障，進一步做

好重點領域項目謀劃，鞏固和增強經濟穩中向好態勢。專家表示，項目儲備加緊謀劃、資金來源

充足、要素保障強化等因素有望支持基建投資提速。





《上海證券報》



進一步發揮城市房地產融資協調機制作用

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國家金融監督管理總局日前召開黨委會議並指出，要促進金融與房地產良性循環，進一步發揮城

市房地產融資協調機製作用，滿足房地產項目合理融資需求，大力支持保障性住房等「三大工程

」建設；要配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。



縣域金融監管力量增強，金融管理體制改革穩步推進

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縣域金融監管力量正進一步夯實。 人行１９０個縣域派出機構２８日掛牌。同時，國家金融監

督管理總局也在各地推出了一系列舉措，幫助縣域監管支局人員盡快提升監管能力，走好機構改

革「最後一公里」。



年內股票ＥＴＦ份額增長逾千億份

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今年以來，隨著各路資金持續流入，股票ＥＴＦ份額顯著增長。據統計，截至５月２７日，股票

ＥＴＦ年內增長逾千億份，合計獲得近３５００億元（人民幣．下同）資金淨流入，其中有４隻

股票ＥＴＦ規模突破１０００億元。





《證券時報》



促進高質量充分就業

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中共中央政治局２７日下午就促進高質量充分就業進行第十四次集體學習。國家主席習近平在主

持學習時強調，要全面貫徹勞動者自主就業、市場調節就業、政府促進就業和鼓勵創業的方針，

持續促進就業質的有效提升和量的合理增長，不斷增強廣大勞動者的獲得感幸福感安全感。



外資企業在華發展進階「三部曲」

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５月２３日，總投資約１４﹒５億元的特斯拉上海儲能超級工廠正式開工；５月２１日，廣東太

古可口可樂於廣州投資的大灣區智能綠色生產基地正式啟動建設，總投資達１２﹒５億元。近期

，多家外資企業加碼對華投資，彰顯了高漲的投資熱情。



守土盡責方能防範金融風險於未然

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中共中央政治局２７日召開會議，審議《防範化解金融風險問責規定（試行）》。金融監管總局

旋即研究部署貫徹落實《規定》舉措。金融監管總局指出，《規定》對於壓實金融領域相關管理

部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任具有重大而深遠的意義。（ｌｃ）

