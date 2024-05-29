《神州經脈》廣深樓市撤辣，國家６０億助研固態電池，人幣半年低

《神州經脈》人民銀行注入流動性，今日（２９日）進行２５００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購，中止連續１８個交易日的２０億元地量逆回購水平，淨投放２４８０億元，放水規

模為４月３０日以來的一個月最大。滬深股市早市窄幅上升，午後一度跟隨港股走弱倒跌，但最

終勉強保住升勢，滬綜指全日收升０﹒０５％，報３１１１﹒０２點，守好三千一關，深成指升

０﹒２５％，創業板指走高０﹒２７％。

值得留意的是成交表現較昨日（２８日）更淡靜，兩市全日成交７０７８億元，繼續刷新近

四個月成交新低，按日減少４﹒６％。

美元指數延續偏強走勢，而境內客盤購匯持續，令匯價持續承壓。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收盤報７﹒２４８７，較上個交易日４時３０分收盤價跌１７點子，兩連跌，創

去年１１月１６日以來近六個半月新低，全日在７﹒２４６８至７﹒２４９４之間波動。今日人

民幣兌一美元中間價報７﹒１１０６，較上個交易日跌５點子，兩連跌，創１月２３日以來四個

多月新低，與市場預測偏離擴至逾１４２０點，上個交易日報７﹒１１０１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共總書記習近平在主持中共中央政治局集體學習時，強調促進高質量充分就業。他提出

要動態調整教育資源布局，大力發展職業教育；要堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之

重，開發更多就業崗位；因地制宜發展新質生產力，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布

局建設未來產業，完善現代化產業體系，努力創造更多高質量就業崗位；支持發展吸納就業能力

強的產業和企業，穩定和擴大就業容量；多措並舉促進農民工就業，引導外出人才返鄉、城市人

才下鄉創業；加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫扶，統籌用好公益性崗位，

確保零就業家庭動態清零。



２﹒ 繼上海之後，廣州、深圳兩座一線城市亦相繼放寬樓市政策。廣州市政府發文明確，非本

市戶籍居民家庭只要連續６個月在本市繳納個稅或社保即可享受戶籍居民家庭購房待遇，同時當

地下調個人住房貸款最低首付比例，並取消房貸利率下限；深圳亦宣布下調個人住房貸款最低首

付款比例和利率下限。



３﹒ 官媒《中國日報》引述知情人士指，國家或將投入約６０億元用於全固態電池研發，包括

寧德時代、比亞迪、一汽、上汽集團、衛藍新能源和吉利共六家企業可能獲得政府基礎研發支持

。內媒《財聯社》隨後報道稱，有上述企業的內部人士透露，其所在的公司在上述項目「答辯環

節排名第一」；另有一家「入圍」的產業鏈公司相關人士稱，之前確實聽說過這一項目，但並不

掌握具體信息。



４﹒ 國家發改委價格監測中心表示，本輪成品油調價周期內（５月１５日－５月２８日）國際

油價窄幅震盪，按現行國內成品油價格機制測算，本周期１０個工作日平均價格與上一周期相比

，調價金額每噸不足５０元，故本次汽、柴油價格不作調整。另據交通運輸部主管的《中國交通

報》引述「飛常準」消息報道，自６月５日起，航企將下調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標

準，其中８００公里或以下航段下調１０元至每人３０元；８００公里以上航段下調２０元至每

人５０元；按成人普通票價１０％計價的嬰兒免收燃油附加費。



５﹒ 國家市場監督管理總局就《優化營商環境重點舉措（２０２４年版）》公開徵求意見，當

中提出要健全直播電商平台常態化監管會商協調機制，以及規範平台經濟領域價格收費行為，探

索建立平台與平台內經營者協商機制，保護平台內經營者自主定價權等。同時提出要加強反壟斷

和反不正當競爭監管執法，大力糾治不當市場干預行為；加強經營者集中反壟斷監管，精準識別

競爭問題，維護公平競爭市場秩序。



６﹒ ＩＭＦ最新公布，中國２０２４年和２０２５年的經濟增速預測分別為５％和４﹒５％，

與４月ＩＭＦ《世界經濟展望》的預測相比，均上調０﹒４個百分點。ＩＭＦ指，中國的經濟增

長仍將保持韌性。中國第一季度ＧＤＰ增長強勁，並且近期採取了有關政策措施，包括支持創新

（特別是綠色和高科技領域的創新），提升金融部門監管，以及出台一些政策來化解房地產行業

和地方政府的風險。然而，更全面、更平衡的政策措施將有助於中國應對經濟面臨的不利因素。



７﹒ 中國財政部表示，將於６月５日（下周三）在香港通過招標發行第二期１１０億元人民幣

國債，包括２年期３０億元、３年期３０億元、５年期３０億元和１０年期２０億元，具體發行

安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）公布。財政部今年將在香港分六期發

行５５０億元人民幣國債，首期１２０億元已於３月發行，包括２年期、３年期、５年期和１０

年期各３０億元，利率分別為２﹒２％、２﹒２８％、２﹒３９％及２﹒４５％。



８﹒ 深圳市統計局公布，１－４月，全市規模以上工業增加值同比增長１２﹒８％，比上年同

期提高１０﹒７個百分點。其中，規模以上醫藥製造業增加值增長３４％，計算機、通信和其他

電子設備製造業增長１８％；３Ｄ打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長６８％、

４７％、３８﹒６％。１－４月，全市固定資產投資同比增長１１﹒２％。全市社會消費品零售

總額３２３４﹒８５億元，同比增長２﹒３％。全市進出口總額１４１０５﹒８３億元，同比增

長３１﹒８％。全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒２％。（ｓｌ）

