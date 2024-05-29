《鍾之日記》港股突宰牛，聯想大募資

《鍾之日記》５月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



期結日前恒指低開１６１點報１８６５９，早段跌幅稍有收窄，但之後重新下行，午後沽壓

加劇，恒指一度跌近４００點，低見１８４２５，殺入牛證重貨區，創近三周低，惟收市前反覆

回升，最終收報１８４７７，跌３４４點或１﹒８％，主板成交近１２３２億元。



＊人行大碼放水，Ａ股卻更悶＊



人民銀行重啟大碼逆回購，今日進行２５００億元人民幣７天期逆回購，淨投放２４８０億

元人民幣，放水規模為４月３０日以來的一個月最大。滬深股市早市窄幅上升，午後一度跟隨港

股走弱倒跌，但最終勉強保住升勢，滬綜指全日收升０﹒０５％，報３１１１﹒０２點，守好三

千一關，深成指升０﹒２５％，創業板指走高０﹒２７％。

人行放水，惟股票成交表現較昨日更淡靜，滬深兩市全日成交７０７８億元人民幣，繼續刷

新近四個月成交新低，按日減少４﹒６％。



＊內地拼全固態電池研發，比亞迪漲５％＊



內地或將投入約６０億元人民幣鼓勵全固態電池技術研發，據報寧德時代、比亞迪

（０１２１１）、一汽、上汽集團、衛藍新能源和吉利（００１７５）共六家企業可能獲政府基

礎研發支持。知情人士透露，該項目由政府相關部委牽頭實施，最後具體分為七大項，聚焦聚合

物和硫化物等不同技術路線。

有前述六家獲支持的主機廠內部人士表示，其所在的公司在上述項目「答辯環節排名第一」

。另一家入圍的產業鏈企業相關人士稱，之前確實聽說過該項目，但並不掌握具體信息。看來該

消息並非捕風捉影，中國政府力谷全固態電池技術攻關及產業化提速。

據了解，全固態電池的最大優勢在於電解質由液態改為固態，大幅增加電池能量密度，使其

擁有比鋰電池更高的續航力，目前被國際普遍認為是下一代新能源動力電池的發展大勢。

廣汽集團（０２２３８）上月率先表示全固態電池將於２０２６年上車，公司股價今日升近

１％。頭部電池企業贛鋒鋰業（０１７７２）則表示，第一代固液混合電池已初步實現量產，能

量密度２４０－２７０Ｗｈ╱ｋｇ，第二代固液混合電池目前處於研發階段，能量密度可達到

４００Ｗｈ╱ｋｇ以上。惟贛鋒鋰業股價今日無升跌。

至於被傳列入獲支持名單的比亞迪，疊加新技術及新車型剛剛發布，升勢喜人，收漲

５﹒３％。集團稱第五代ＤＭ技術可讓發動機熱效率達４６﹒０６％，百公里虧電油耗２﹒９升

，綜合續航２１００公里。而兩款搭載該混動技術的車型「秦Ｌ ＤＭ－ｉ」和「海豹０６

ＤＭ－ｉ」，售價由９﹒９８萬元人民幣起。



＊聯想大舉募資，股民先走一步＊



京東（０９６１８）和阿里（０９９８８）兩家平台企業先後發行可轉債募資，之後再有科

企效仿。聯想集團（００９９２）宣布與沙特阿拉伯主權財富基金Ｐｕｂｌｉｃ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｆｕｎｄ全資附屬Ａｌａｔ訂立戰略合作框架協議，將在當地設立中東

和非洲（ＭＥＡ）地區總部及新生產設施，聯想並將向Ａｌａｔ發行２０億美元的零息可換股債

券，所得款項淨額將用於償還公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。

有關可換股債券為免息並將在發行後三年到期，發行價為本金總額１００％，可換約

１４﹒９９億股，佔擴大股本約１０﹒７８％，每股換股價１０﹒４２元，比該股昨日收市價折

讓約１１﹒８％。由於換股價距離現價有較大折讓，且募資用途並不包括日後回購公司股票，聯

想今日股價跌１﹒７％，報１１﹒６２元。

另外，聯想董事會昨日批准建議發行１１﹒５億份認股權證，發行價每份１﹒４３元，涉資

１６﹒４５億元，擬將所得款項淨額用於償還現有債務以及一般企業和營運資金用途，初始行使

價每股１２﹒３１元。

聯想大派可轉債及認股權證，會否影響母企聯控（０３９９６）的控股權？聯控表示，集團

在遵守適用法律、規則及監管規定的情況下，將採取必要的行動以維持集團於聯想集團的控股股

權。聯控股價跌０﹒９％，報６﹒８７元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

