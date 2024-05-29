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AH股新聞

29/05/2024 09:45

《Ａ股焦點》萬科Ａ反彈超３％，穗深緊接上海出招提振樓市

　　《經濟通通訊社２９日專訊》繼上海之後，廣州、深圳兩座一線城市相繼放寬樓市政策。廣
州市政府發文明確，非本市戶籍居民家庭只要連續６個月在本市繳納個稅或社保即可享受戶籍居
民家庭購房待遇，同時當地下調個人住房貸款最低首付比例，並取消房貸利率下限；深圳亦宣布
下調個人住房貸款最低首付款比例和利率下限。
　　Ａ股房地產板塊逆轉昨日跌勢反彈，粵系房企方面，世榮兆業（深：００２０１６）飆
６﹒４％，珠江股份（滬：６００６８４）漲３﹒８％，華發股份（滬：６００３２５）升
１﹒７％；深圳房企方面，南山控股（深：００２３１４）升４﹒６％，深振業Ａ
（深：０００００６）升２﹒３％。
　　至於房企龍頭股，萬科Ａ（深：０００００２）漲３﹒１％，金地集團
（滬：６００３８３）升２﹒６％，綠地控股（滬：６００６０６）走高２﹒１％，招商蛇口
（深：００１９７９）升１﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒４％。
　　截至目前，除了北京，其他一線城市均已宣布下調個人住房貸款最低首付款比例和利率下限
，並對限購政策進行優化調整。（ｅｙ）

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