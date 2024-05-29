《神州金融》中信擬購華融金租控股權，稱５年內解決同業競爭問題

《經濟通通訊社２９日專訊》四大國有ＡＭＣ之首的中國華融在被中信集團收購並更名中信

金融資產（０２７９９）後，中信集團擬通過協議轉讓方式收購中信金融資產持有的華融金融租

賃６０％股權，代價１１９﹒９億元人民幣。

華融金租主要從事金融租賃業務，本次收購完成後，與中信銀行（００９９８）

（滬：６０１９９８）全資子公司中信金租存在一定的業務重合情況，為保障中信銀行及其中小

股東的合法權益，消除和避免同業競爭，中信集團出具《關於避免同業競爭的承諾函》。

中信集團在承諾函中表示，一是關於華融金租與中信銀行全資子公司中信金租的同業競爭，

中信集團將力爭自取得華融金租控制權之日起５年內，本著有利於中信銀行發展和維護其股東利

益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用資產重組、資產處置、股權轉讓、業務調整、委託管理

等多種方式，穩妥推進相關業務整合以解決同業競爭問題。

二是中信集團保證嚴格遵守法律、法規以及中信銀行章程及其相關管理制度的規定，不利用

中信銀行實際控制人的地位謀求不正當利益，進而損害中信銀行及其他股東的權益。

三是上述承諾於中信集團作為中信銀行實際控制人期間持續有效。中信集團保證嚴格履行承

諾函中各項承諾，如因違反該等承諾並因此給中信銀行造成損失的，中信集團將承擔相應的賠償

責任。（ｌｃ）

