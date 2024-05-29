  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2024 09:06

《神州金融》中信擬購華融金租控股權，稱５年內解決同業競爭問題

　　《經濟通通訊社２９日專訊》四大國有ＡＭＣ之首的中國華融在被中信集團收購並更名中信
金融資產（０２７９９）後，中信集團擬通過協議轉讓方式收購中信金融資產持有的華融金融租
賃６０％股權，代價１１９﹒９億元人民幣。
　　華融金租主要從事金融租賃業務，本次收購完成後，與中信銀行（００９９８）
（滬：６０１９９８）全資子公司中信金租存在一定的業務重合情況，為保障中信銀行及其中小
股東的合法權益，消除和避免同業競爭，中信集團出具《關於避免同業競爭的承諾函》。
　　中信集團在承諾函中表示，一是關於華融金租與中信銀行全資子公司中信金租的同業競爭，
中信集團將力爭自取得華融金租控制權之日起５年內，本著有利於中信銀行發展和維護其股東利
益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用資產重組、資產處置、股權轉讓、業務調整、委託管理
等多種方式，穩妥推進相關業務整合以解決同業競爭問題。
　　二是中信集團保證嚴格遵守法律、法規以及中信銀行章程及其相關管理制度的規定，不利用
中信銀行實際控制人的地位謀求不正當利益，進而損害中信銀行及其他股東的權益。
　　三是上述承諾於中信集團作為中信銀行實際控制人期間持續有效。中信集團保證嚴格履行承
諾函中各項承諾，如因違反該等承諾並因此給中信銀行造成損失的，中信集團將承擔相應的賠償
責任。（ｌｃ）

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金