《中國要聞》內地首個未成年人遊戲退費標準發布

《經濟通通訊社２９日專訊》中國互聯網協會發布《未成年人網絡遊戲服務消費管理要求（

徵求意見稿）》團體標準，並公開徵求意見。

該標準針對未成年人遊戲消費退費糾紛，明確劃分了遊戲廠商、監護人等責任方的擔責比例

。標準明確：網絡遊戲廠商、監護人等過錯方應當根據各自過錯情況分別承擔相應的責任，有過

錯的一方應當賠償對方由此所受到的經濟損失，各方都有過錯的，監護人、遊戲廠商應承擔各自

責任。

舉例來說，網絡遊戲商未接入實名認證系統，或未落實充值限額要求，導致未成年人超額充

值的，將承擔１００％責任。

若遊戲廠商已經配置了防沉迷措施，是因為監護人幫助未成年人繞過防沉迷限制，或監護人

未充分履行監護職責的情況，那麼，網絡遊戲商應根據相關消費過程中，防沉迷措施的有效性等

情況承擔對應責任，建議責任比例為３０％－７０％，並由監護人承擔剩餘責任。

如果各方依然無法達成和解，可向中國互聯網協會調解工作委員會尋求幫助，或向法院提起

訴訟。團體標準的出台是為了保障各方的合法權益，那些試圖鑽空子、冒用未成年人名義發起退

費或訴訟的人士，將被追究法律責任。（ｌｃ）

