【提振內房】廣深同日優化房策，下調住房貸款首付比及利率下限

《經濟通通訊社２９日專訊》廣州、深圳相繼執行下調首套房首付比例和商貸利率下限等房

地產政策優化措施。

昨日（２８日），廣州市政府發文明確，在此前存在限購的越秀、海珠、荔灣、天河、白雲

（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鍾落潭鎮）、南沙等區購買住房的，非本市戶籍居民家庭能提

供購房之日起前６個月在本市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，享受戶籍居民家

庭購房待遇。

同一時間，人民銀行廣東省分行調整優化住房信貸政策，對於購買首套房的居民家庭，商業

性個人住房貸款最低首付比例調整為不低於１５％，取消利率下限；第二套房商業性個人住房貸

款最低首付調整為不低於２５％，取消利率下限。



＊深圳首套房首付最低降至２０％＊



昨日晚間，深圳亦宣布下調個人住房貸款最低首付款比例和利率下限。

其中，深圳首套房個人住房貸款最低首付比例由原來３０％調整為２０％，二套房貸款最低

首付比例由原來４０％調整為３０％。首套房商業性個人住房貸款利率下限，由原來的ＬＰＲ－

１０基點調整為ＬＰＲ－４５基點，二套房商貸利率下限由原來的ＬＰＲ＋３０基點調整為

ＬＰＲ－５基點。（ｒｙ）

