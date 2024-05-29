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AH股新聞

29/05/2024 09:00

【提振內房】廣深同日優化房策，下調住房貸款首付比及利率下限

　　《經濟通通訊社２９日專訊》廣州、深圳相繼執行下調首套房首付比例和商貸利率下限等房
地產政策優化措施。
　　昨日（２８日），廣州市政府發文明確，在此前存在限購的越秀、海珠、荔灣、天河、白雲
（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鍾落潭鎮）、南沙等區購買住房的，非本市戶籍居民家庭能提
供購房之日起前６個月在本市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，享受戶籍居民家
庭購房待遇。
　　同一時間，人民銀行廣東省分行調整優化住房信貸政策，對於購買首套房的居民家庭，商業
性個人住房貸款最低首付比例調整為不低於１５％，取消利率下限；第二套房商業性個人住房貸
款最低首付調整為不低於２５％，取消利率下限。
　
＊深圳首套房首付最低降至２０％＊
　
　　昨日晚間，深圳亦宣布下調個人住房貸款最低首付款比例和利率下限。
　　其中，深圳首套房個人住房貸款最低首付比例由原來３０％調整為２０％，二套房貸款最低
首付比例由原來４０％調整為３０％。首套房商業性個人住房貸款利率下限，由原來的ＬＰＲ－
１０基點調整為ＬＰＲ－４５基點，二套房商貸利率下限由原來的ＬＰＲ＋３０基點調整為
ＬＰＲ－５基點。（ｒｙ）

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