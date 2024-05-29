《中國要聞》國資委：推進國企整合重組、有序進退、提質增效

《經濟通通訊社２９日專訊》據國務院國資委網站消息，５月２７日，國務院國資委黨委召

開擴大會議，提出要全面推動國有企業改革深化提升行動落地見效。

會議強調，一是要圍繞服務國家戰略深化改革，推動國有企業把充分發揮戰略功能價值放在

優先位置，在建設現代化產業體系、構建新發展格局中充分發揮科技創新、產業控制、安全支撐

作用。

二要圍繞優化資源配置深化改革，堅持以企業為主體、市場化為手段，突出主業、聚焦實業

，更加注重做強和做優，推進國有企業整合重組、有序進退、提質增效，積極布局產業新賽道，

因地制宜發展新質生產力，大力培育發展新動能。

三是要圍繞提升活力效率深化改革，全面落實「兩個一以貫之」，健全中國特色現代企業制

度，更廣更深落實企業三項制度改革，健全更加精准靈活、規範高效的收入分配機制，激發各級

干部員工的積極性主動性創造性。

四要圍繞完善監管服務深化改革，堅持授權與監管相結合、放活與管好相統一，深化分類考

核、分類核算，健全各類監督貫通協同機制，構建上下貫通、實時在線的數字化智能化監管體系

，提升國資監管的科學性針對性有效性。（ｒｙ）

