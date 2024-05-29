《中國要聞》國資委：推進國企整合重組、有序進退、提質增效

《經濟通通訊社２９日專訊》據國務院國資委網站消息，５月２７日，國務院國資委黨委召
開擴大會議，提出要全面推動國有企業改革深化提升行動落地見效。
會議強調，一是要圍繞服務國家戰略深化改革，推動國有企業把充分發揮戰略功能價值放在
優先位置，在建設現代化產業體系、構建新發展格局中充分發揮科技創新、產業控制、安全支撐
作用。
二要圍繞優化資源配置深化改革，堅持以企業為主體、市場化為手段，突出主業、聚焦實業
，更加注重做強和做優，推進國有企業整合重組、有序進退、提質增效，積極布局產業新賽道，
因地制宜發展新質生產力，大力培育發展新動能。
三是要圍繞提升活力效率深化改革，全面落實「兩個一以貫之」，健全中國特色現代企業制
度，更廣更深落實企業三項制度改革，健全更加精准靈活、規範高效的收入分配機制，激發各級
干部員工的積極性主動性創造性。
四要圍繞完善監管服務深化改革，堅持授權與監管相結合、放活與管好相統一，深化分類考
核、分類核算，健全各類監督貫通協同機制，構建上下貫通、實時在線的數字化智能化監管體系
，提升國資監管的科學性針對性有效性。（ｒｙ）
WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動