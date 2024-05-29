  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
春天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2024 09:30

《中國要聞》國資委：推進國企整合重組、有序進退、提質增效

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據國務院國資委網站消息，５月２７日，國務院國資委黨委召
開擴大會議，提出要全面推動國有企業改革深化提升行動落地見效。
　　會議強調，一是要圍繞服務國家戰略深化改革，推動國有企業把充分發揮戰略功能價值放在
優先位置，在建設現代化產業體系、構建新發展格局中充分發揮科技創新、產業控制、安全支撐
作用。
　　二要圍繞優化資源配置深化改革，堅持以企業為主體、市場化為手段，突出主業、聚焦實業
，更加注重做強和做優，推進國有企業整合重組、有序進退、提質增效，積極布局產業新賽道，
因地制宜發展新質生產力，大力培育發展新動能。
　　三是要圍繞提升活力效率深化改革，全面落實「兩個一以貫之」，健全中國特色現代企業制
度，更廣更深落實企業三項制度改革，健全更加精准靈活、規範高效的收入分配機制，激發各級
干部員工的積極性主動性創造性。
　　四要圍繞完善監管服務深化改革，堅持授權與監管相結合、放活與管好相統一，深化分類考
核、分類核算，健全各類監督貫通協同機制，構建上下貫通、實時在線的數字化智能化監管體系
，提升國資監管的科學性針對性有效性。（ｒｙ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金