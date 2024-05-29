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29/05/2024 10:58

《汽車新勢力》新能源車零售滲透率首超５成，王傳福：歷史性時刻

　　《經濟通通訊社２９日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５８４）２８日晚舉行第
五代ＤＭ技術發布暨秦Ｌ、海豹０６上市發布會。會上，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，今年
４月上半月，中國新能源汽車零售滲透率首次超過５０％；５月第三周，國內新能源車上險滲透
率也首次突破５０％。「這是歷史性的時刻，新能源汽車成為主流，燃油車成為非主流。」王傳
福如此說。
　　他又表示，去年國內市場插電混動汽車銷量同比增長了８５％，已經成為新能源市場最火爆
的賽場。「現在全球每賣出４台插混汽車，就有３台是中國品牌。世界上最先進的插混技術在中
國。」
　　王傳福介紹，該晚發布的比亞迪第五代ＤＭ混動技術有三個全球之最：４６﹒０６％全球發
動機熱效率最高、２﹒９Ｌ全球最低百公里虧電油耗、２１００公里全球最長綜合續航。王傳福
指，中國是當今無愧的新能源汽車大國和強國，中國品牌已經成為全球汽車技術創新的引領者。
他相信在下一個十年，電動化和智能化徹底改變每個人的出行方式，中國將成為全球新能源技術
的創新聖地，中國品牌必將成為全球汽車工業的主導者。（ｒｙ）

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