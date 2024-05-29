【提振內房】安徽省全面取消首套、二套房貸利率下限並下調首付比

《經濟通通訊社２９日專訊》安徽省１６市已全面取消首套房和二套住房商業性個人住房貸

款利率政策下限。同時，降低商業性個人住房貸款最低首付比例，即首套房最低首付比例為不低

於１５％，二套住房最低首付比例為不低於２５％。

據悉，商業銀行可結合本機構經營狀況、客戶風險狀況、全省首付比例下限等因素，自主確

定每筆貸款的具體利率水平和首付比例。（ｒｙ）

