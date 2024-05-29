【提振內房】安徽省全面取消首套、二套房貸利率下限並下調首付比

《經濟通通訊社２９日專訊》安徽省１６市已全面取消首套房和二套住房商業性個人住房貸
款利率政策下限。同時，降低商業性個人住房貸款最低首付比例，即首套房最低首付比例為不低
於１５％，二套住房最低首付比例為不低於２５％。
據悉，商業銀行可結合本機構經營狀況、客戶風險狀況、全省首付比例下限等因素，自主確
定每筆貸款的具體利率水平和首付比例。（ｒｙ）
【你點睇】政府宣布垃圾徵費暫緩，未來將繼續推廣回收及減廢，你認為幾時先係垃圾徵費嘅時機？► 立即投票
29/05/2024 13:57
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