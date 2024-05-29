  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2024 13:57

【提振內房】安徽省全面取消首套、二套房貸利率下限並下調首付比

　　《經濟通通訊社２９日專訊》安徽省１６市已全面取消首套房和二套住房商業性個人住房貸
款利率政策下限。同時，降低商業性個人住房貸款最低首付比例，即首套房最低首付比例為不低
於１５％，二套住房最低首付比例為不低於２５％。
　　據悉，商業銀行可結合本機構經營狀況、客戶風險狀況、全省首付比例下限等因素，自主確
定每筆貸款的具體利率水平和首付比例。（ｒｙ）

【你點睇】政府宣布垃圾徵費暫緩，未來將繼續推廣回收及減廢，你認為幾時先係垃圾徵費嘅時機？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/05/2024 13:57  騰訊防沉迷小程序推出「一鍵屏蔽陌生人」，助家長限制子女打機

下一篇新聞︰29/05/2024 13:56  《央行動態》人行１９０個縣域派出機構掛牌，支行變身營業管理部

其他AH股新聞
More

29/05/2024 13:55  《Ａ股焦點》襄陽軸承跌近４％，實控人賈志宏因假黃金案被判無期

29/05/2024 13:43  《Ａ股焦點》中國船舶微跌，旗下外高橋造船一日簽約４船交付１船

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

超越現實的對華冷戰封鎖線

29/05/2024 11:20

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金