《汽車新勢力》國家擬投入６０億支持比亞迪等６企研發全固態電池

《經濟通通訊社２９日專訊》據《中國日報》消息，國家或將投入約６０億元人民幣用於全

固態電池研發，包括寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）、一汽、上汽集團（滬：６００１０４０）、衛藍新能源和吉利

（００１７５）共六家企業可能獲得政府基礎研發支持。



＊寧德時代、比亞迪等六家企業將獲支持＊



多位知情人士表示，項目由政府相關部委牽頭實施，鼓勵有條件的企業對全固態電池技術開

展研發。據悉，該項目最後具體分為七大項，聚焦聚合物和硫化物等不同技術路線。

全固態電池，被國際普遍認為是下一代新能源動力電池的發展大勢，目前各國均加大投入攻

關該顛覆性技術。行業學者表示，比起數十億的基礎研發投資本身，該項目將促進企業和產業鏈

上下遊加碼投入研發，或帶動萬億級別的市場，為全球綠色轉型和可持續發展注入新動力。



＊多家頭部電池企業研發有突破＊



事實上，今年４月以來國內全固態電池產業化提速，廣汽集團（０２２３８）

（滬：６０１２３８）率先表示全固態電池將於２０２６年上車，上汽集團也宣布全固態電池將

在２０２６年實現量產。

多家頭部電池企業也透露全固態電池研發突破。欣旺達（深：３００２０７）表示，已經完

成了能量密度達到４００Ｗｈ╱ｋｇ以上的全固態電池研發，計劃２０２６年實現量產，預計產

能達１Ｇｗｈ。這也是該企業首次對外公布全固態電池進展。國軒高科（深：００２０７４）也

在本月發布全固態電池技術，保守預計２０２７年將實現小批量上車實驗，２０３０年實現量產

。（ｒｙ）

