  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2024 14:58

《汽車新勢力》國家擬投入６０億支持比亞迪等６企研發全固態電池

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《中國日報》消息，國家或將投入約６０億元人民幣用於全
固態電池研發，包括寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）、一汽、上汽集團（滬：６００１０４０）、衛藍新能源和吉利
（００１７５）共六家企業可能獲得政府基礎研發支持。
　
＊寧德時代、比亞迪等六家企業將獲支持＊
　
　　多位知情人士表示，項目由政府相關部委牽頭實施，鼓勵有條件的企業對全固態電池技術開
展研發。據悉，該項目最後具體分為七大項，聚焦聚合物和硫化物等不同技術路線。
　　全固態電池，被國際普遍認為是下一代新能源動力電池的發展大勢，目前各國均加大投入攻
關該顛覆性技術。行業學者表示，比起數十億的基礎研發投資本身，該項目將促進企業和產業鏈
上下遊加碼投入研發，或帶動萬億級別的市場，為全球綠色轉型和可持續發展注入新動力。
　
＊多家頭部電池企業研發有突破＊
　
　　事實上，今年４月以來國內全固態電池產業化提速，廣汽集團（０２２３８）
（滬：６０１２３８）率先表示全固態電池將於２０２６年上車，上汽集團也宣布全固態電池將
在２０２６年實現量產。
　　多家頭部電池企業也透露全固態電池研發突破。欣旺達（深：３００２０７）表示，已經完
成了能量密度達到４００Ｗｈ╱ｋｇ以上的全固態電池研發，計劃２０２６年實現量產，預計產
能達１Ｇｗｈ。這也是該企業首次對外公布全固態電池進展。國軒高科（深：００２０７４）也
在本月發布全固態電池技術，保守預計２０２７年將實現小批量上車實驗，２０３０年實現量產
。（ｒｙ）

【5月限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

超越現實的對華冷戰封鎖線

29/05/2024 11:20

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金