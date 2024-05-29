《汽車新勢力》標普：中國新能源車市場如鬥獸場，合資車企地位危

《經濟通通訊社２９日專訊》標普全球評級發布題為《中國造車新勢力奮力求生存》的報告

，指出世界最大的新能源汽車市場宛如鬥獸場。近５０家新能源車企提供了約９０個品牌及

４３０款車型，但多數都在虧損。



＊表現最好的民營車企也亟待提振銷量、利潤和現金流＊



報告認為，由於持續的經營性虧損、以及燒錢維持高昂資本支出，不少新勢力車企將會倒閉

或被吞併。這些新勢力多為民營企業，在強勁發展前景和有利政策的吸引下，懷著極大的熱情進

入了造車行業。但在技術開發、產品上市、獲取融資等方面遇到的困難，讓它們的經營屢屢受挫

。即便是表現最好的企業，也亟待提振銷量、利潤和現金流，才能維持長久的運營。



＊合資車企市場地位岌岌可危＊



報告指，大型傳統車企也踏上了坎坷的電動化之路，在這一過程中，它們的信用水平有可能

下滑。電動化轉型速度較快的傳統本土車企（包括一些標普授評車企）正承受著利潤率和現金流

的壓力。它們努力擴大新能源汽車銷量，以降低成本、恢復利潤率。合資車企市場地位岌岌可危

，也在加快推進電動化。

傳統車企的電動化轉型速度、其新能源汽車產品的競爭力、其燃油汽車產品的韌性，將決定

市場整合的進程。

標普全球評級信用分析師袁杰表示，傳統車企持續迭代、推新，新勢力奮力追趕。在這個賽

道上，只會有一部分企業能夠存活並壯大。（ｃｔ）

