  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2024 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３３％，惟成交進一步萎縮

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行注入流動性，今日進行２５００億元（人民幣．下同
）７天期逆回購，中止連續１８個交易日的２０億元地量逆回購水平，淨投放２４８０億元，放
水規模為４月３０日以來的一個月最大。滬深股市盤中明確窄幅上升，滬綜指半日升０﹒３３％
，報３１１９﹒９點，三千一關暫安全，深成指升０﹒５６％，創業板指走高０﹒６７％。
　　值得留意的是成交表現較昨日（２８日）更淡靜，兩市半日成交４４９１億元，較上日
（２８日）同時段成交水平還要減少５％。
　
＊地產股反彈後勁不足＊
　
　　繼上海之後，廣州、深圳兩座一線城市相繼放寬樓市政策。廣州市政府發文明確，非本市戶
籍居民家庭只要連續６個月在本市繳納個稅或社保即可享受戶籍居民家庭購房待遇，同時當地下
調個人住房貸款最低首付比例，並取消房貸利率下限；深圳亦宣布下調個人住房貸款最低首付款
比例和利率下限。
　　Ａ股房地產板塊逆轉昨日跌勢反彈，惟盤中升幅收窄，萬科Ａ（深：０００００２）升
１﹒１％，綠地控股（滬：６００６０６）走高１％，保利發展（滬：６０００４８）升
０﹒５％，惟招商蛇口（深：００１９７９）升幅全銷，金地集團（滬：６００３８３）更倒跌
０﹒９％。
　　有色股連日炒高，利源股份（深：００２５０１）、翔鷺鎢業（深：００２８４２）、章源
鎢業（深：００２３７８）、東方鉭業（深：０００９６２）、湖南黃金（深：００２１５５）
、華鈺礦業（滬：６０１０２０）集體漲停，中國鋁業（滬：６０１６００）漲４﹒３％，洛陽
鉬業（滬：６０３９９３）升３％。（ｅｙ）

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

超越現實的對華冷戰封鎖線

29/05/2024 11:20

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金