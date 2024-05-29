《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３３％，惟成交進一步萎縮

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行注入流動性，今日進行２５００億元（人民幣．下同

）７天期逆回購，中止連續１８個交易日的２０億元地量逆回購水平，淨投放２４８０億元，放

水規模為４月３０日以來的一個月最大。滬深股市盤中明確窄幅上升，滬綜指半日升０﹒３３％

，報３１１９﹒９點，三千一關暫安全，深成指升０﹒５６％，創業板指走高０﹒６７％。

值得留意的是成交表現較昨日（２８日）更淡靜，兩市半日成交４４９１億元，較上日

（２８日）同時段成交水平還要減少５％。



＊地產股反彈後勁不足＊



繼上海之後，廣州、深圳兩座一線城市相繼放寬樓市政策。廣州市政府發文明確，非本市戶

籍居民家庭只要連續６個月在本市繳納個稅或社保即可享受戶籍居民家庭購房待遇，同時當地下

調個人住房貸款最低首付比例，並取消房貸利率下限；深圳亦宣布下調個人住房貸款最低首付款

比例和利率下限。

Ａ股房地產板塊逆轉昨日跌勢反彈，惟盤中升幅收窄，萬科Ａ（深：０００００２）升

１﹒１％，綠地控股（滬：６００６０６）走高１％，保利發展（滬：６０００４８）升

０﹒５％，惟招商蛇口（深：００１９７９）升幅全銷，金地集團（滬：６００３８３）更倒跌

０﹒９％。

有色股連日炒高，利源股份（深：００２５０１）、翔鷺鎢業（深：００２８４２）、章源

鎢業（深：００２３７８）、東方鉭業（深：０００９６２）、湖南黃金（深：００２１５５）

、華鈺礦業（滬：６０１０２０）集體漲停，中國鋁業（滬：６０１６００）漲４﹒３％，洛陽

鉬業（滬：６０３９９３）升３％。（ｅｙ）

