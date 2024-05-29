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AH股新聞

29/05/2024 15:11

《Ａ股行情》滬綜指悶升０﹒０５％成交再刷低位，電池股炒國策

　　《經濟通通訊社２９日報道》人民銀行注入流動性，今日進行２５００億元（人民幣．下同
）７天期逆回購，中止連續１８個交易日的２０億元地量逆回購水平，淨投放２４８０億元，放
水規模為４月３０日以來的一個月最大。滬深股市早市窄幅上升，午後一度跟隨港股走弱倒跌，
但最終勉強保住升勢，滬綜指全日收升０﹒０５％，報３１１１﹒０２點，守好三千一關，深成
指升０﹒２５％，創業板指走高０﹒２７％。
　　值得留意的是成交表現較昨日（２８日）更淡靜，兩市全日成交７０７８億元，繼續刷新近
四個月成交新低，按日減少４﹒６％。
　
＊比亞迪Ａ飆８％，新產品吸睛＊
　
　　比亞迪（深：００２５９４）最新發布一款新型混合動力系統，續航力高達２０００多公里
，應對新能源車續航不足的痛點，被形容是里程碑式發展。今日甫開市各類電池概念板塊便一路
狂飆，直至收盤前好消息再加碼：據傳中國或將投入約６０億元用於全固態電池研發，由政府相
關部委牽頭實施。電池概念全日最強勢，龍頭比亞迪全日漲８﹒４％，同業裕興股份
（深：３００３０５）飆２０％封板，璉升科技（深：３０００５１）升１５﹒８％，領湃科技
（深：３００５３０）升１１﹒９％，萬祥科技（深：３０１１８０）漲１１﹒４％，天合光能
（滬：６８８５９９）升１０﹒１％。東方鋯業（深：００２１６７）升７﹒６％。至於動力電
池另一巨頭寧德時代（深：３００７５０）全日僅揚０﹒５％。
　　作為電池業上游的有色股連日炒高，利源股份（深：００２５０１）、翔鷺鎢業
（深：００２８４２）、章源鎢業（深：００２３７８）、湖南黃金（深：００２１５５）、華
鈺礦業（滬：６０１０２０）集體漲停，中國鋁業（滬：６０１６００）漲３﹒７％，洛陽鉬業
（滬：６０３９９３）升２﹒６％。
　
＊地產股先彈後回＊
　
　　繼上海之後，廣州、深圳兩座一線城市相繼放寬樓市政策。廣州市政府發文明確，非本市戶
籍居民家庭只要連續６個月在本市繳納個稅或社保即可享受戶籍居民家庭購房待遇，同時當地下
調個人住房貸款最低首付比例，並取消房貸利率下限；深圳亦宣布下調個人住房貸款最低首付款
比例和利率下限。
　　Ａ股房地產板塊逆轉昨日跌勢反彈，惟盤中升幅收窄，招商蛇口（深：００１９７９）升
１﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）、保利發展（滬：６０００４８）升０﹒７％，綠地控
股（滬：６００６０６）走高０﹒５％，惟金地集團（滬：６００３８３）倒跌０﹒４％。
　　旅遊股午後跑出，長白山（滬：６０３０９９）漲６﹒３％，西藏旅遊
（滬：６００７４９）升６﹒１％，嶺南控股（深：０００５２４）升４﹒７％，張家界
（深：０００４３０）升３﹒９％，九華旅遊（滬：６０３１９９）揚３﹒２％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６１３﹒５２　＋０﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１１１﹒０２　＋０﹒０５　　　　２９７５﹒１２　　
　　上證Ａ股指數　　３２６１﹒２８　＋０﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９４１４﹒９８　＋０﹒２５　　　　４１０８﹒７９　　
　　深圳創業板指數　１８１１﹒０７　＋０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５２﹒５８　　＋０﹒１１　　　　　０﹒６５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１４５﹒６１　＋１﹒３０　　　　　１﹒２５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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