《中國要聞》習近平提出高質量充分就業，稱大力發展職業教育

《經濟通通訊社２９日專訊》中共中央政治局５月２７日下午就促進高質量充分就業進行第

十四次集體學習，中共中央總書記習近平在主持學習時強調，促進高質量充分就業，是新時代新

征程就業工作的新定位、新使命。要堅持以人民為中心的發展思想，全面貫徹勞動者自主就業、

市場調節就業、政府促進就業和鼓勵創業的方針，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長，

不斷增強廣大勞動者的獲得感幸福感安全感，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉

業提供有力支撐。

習近平強調，要堅定不移貫徹新發展理念，更加自覺地把高質量充分就業作為經濟社會發展

的優先目標，使高質量發展的過程成為就業提質擴容的過程，提高發展的就業帶動力；因地制宜

發展新質生產力，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業

體系，努力創造更多高質量就業崗位；支持發展吸納就業能力強的產業和企業，穩定和擴大就業

容量；根據經濟社會發展新趨勢和人民群眾高品質生活新期待，大力發展新業態、新模式，積極

挖掘、培育新的職業序列，開發新的就業增長點；強化重大政策、重大項目、重大生產力布局對

就業影響的評估，推動財政、貨幣、投資、消費、產業、區域等政策與就業政策協調聯動、同向

發力，構建就業友好型發展方式。



＊習近平：聚焦人力資源不匹配問題，破解「有活沒人幹」＊



習近平又指出，要加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理的現代化人力資源，

解決好人力資源供需不匹配這一結構性就業矛盾；適應新一輪科技革命和產業變革，科學研判人

力資源發展趨勢，統籌抓好教育、培訓和就業，動態調整高等教育專業和資源結構布局，大力發

展職業教育，健全終身職業技能培訓制度；完善供需對接機制，力求做到人崗相適、用人所長、

人盡其才，提升就業質量和穩定性；加強宣傳教育，引導全社會牢固樹立正確就業觀，以擇業新

觀念打開就業新天地；深入分析一些行業出現用工缺口的原因，從破解「有活沒人幹」入手，解

決「有人沒活幹」的問題。



＊習近平：青年群體就業是重中之重＊



習近平強調，要完善重點群體就業支持政策。堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之

重，開發更多有利於發揮所學所長的就業崗位，鼓勵青年投身重點領域、重點行業、城鄉基層和

中小微企業就業創業，拓寬市場化社會化就業渠道；結合推進新型城鎮化和鄉村全面振興，堅持

外出就業和就地就近就業並重，多措並舉促進農民工就業，引導外出人才返鄉、城市人才下鄉創

業。穩定脫貧人口務工規模和務工收入，防止因失業導致規模性返貧；加強對大齡、殘疾、較長

時間失業等就業困難群體的幫扶，統籌用好公益性崗位，確保零就業家庭動態清零；做好退役軍

人、婦女等群體就業工作。

習近平指出，要深化就業體制機制改革。完善就業公共服務制度，健全就業公共服務體系。

完善創業帶動就業保障制度，優化創業服務，提升創業質量。健全統一規範的人力資源市場體系

，營造公平就業環境，使人人都有通過辛勤努力實現自身發展的機會。

習近平強調，要加強勞動者權益保障。健全勞動法律法規，規範新就業形態勞動基準，完善

社會保障體系，維護勞動者合法權益。加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障，擴大職業傷

害保障試點，及時總結經驗、形成制度。加強市場監管和勞動保障監察執法，有效治理就業歧視

、欠薪欠保、違法裁員等亂象。（ｅｙ）

