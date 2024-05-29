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AH股新聞

29/05/2024 10:10

《中國監管》市監總局：規範平台經濟領域價格收費行為

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家市場監督管理總局就《優化營商環境重點舉措（２０２４
年版）》公開徵求意見，當中提出要健全直播電商平台常態化監管會商協調機制，以及規範平台
經濟領域價格收費行為，探索建立平台與平台內經營者協商機制，保護平台內經營者自主定價權
等。
　　《重點舉措》共有１０個部分、４０條具體措施。當中除了提出促進平台經濟有序發展的舉
措外，還提出要加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，大力糾治不當市場干預行為；加強經營者
集中反壟斷監管，精準識別競爭問題，維護公平競爭市場秩序。
　　此外，在優化外商投資方面，要持續完善外商投資企業登記管理制度，調整優化外國（地區
）投資者公證認證程序材料；加快研究出台具體措施，有序引導外商投資企業及時依法調整組織
形式、組織機構等。
　　市監總局表示，《重點舉措》的特點包括：注重經營主體需求導向，進一步優化營商環境的
政策措施供給；統籌發展和安全、活力與秩序，強化人人都是營商環境、事事都是營商環境的理
念，堅持「法治是最好的營商環境」；將優化營商環境作為「一把手」工程，暢通企業訴求反映
渠道、完善企業訴求研究解決機制，建立「三書一函」制度。（ｓｌ）

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